马克龙在法国总统府接待苏纳克，重建法英关系

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法国总统马克龙周五将在法国总统府爱丽舍宫会见来访的英国首相苏纳克，重建法英关系。巴黎和伦敦希望翻过英国脱欧后相互争执的这一页。

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法国总统马克龙周五将在爱丽舍宫会见来访的英国首相苏纳克。路透社表示，这表明法国和英国的关系在英国脱欧引发多年紧张后出现升温，也表明法英两国领导人重启合作、尤其是在国防和打击非法移民方面重启合作。

路透社写道，巴黎和伦敦希望翻过英国脱欧后相互争执的这一页。法英两国各有自己的优先重点，对英国来说，是横渡英吉利海峡的非法移民船问题，英国期待法国在打击非法移民上能够给与更多的帮助。在法国方面，当务之急则是通过支持乌克兰重振两国在国防领域的联系。

法国总统府方面则表示，“这次峰会的首要任务是重新建立联系。”

自苏纳克去年10月份入主唐宁街10号以来，通过一系列亲切的交流，英国首相苏纳克致力于和法国总统一起给他的两位前任约翰逊和特拉斯留下的有毒遗产排毒，涉及的主题包括渔业问题以及非法移民船只横渡英吉利海峡等。

另外，法英这两个核大国之间的关系也因俄罗斯入侵乌克兰而复苏，因为，俄罗斯入侵乌克兰迫使欧洲国家在防务问题上加强合作，并从长远角度重新考虑他们的安全架构。

法英两国之间关系持续升温的另一个迹象是，查尔斯三世国王也选择了法国作为他继位国王后进行首次国事访问的国家。查尔斯三世三月底访问法国期间将前来巴黎和波尔多。苏纳克访问巴黎的另一个背景是，英国和欧盟之间的关系也在解冻，近日，英国与欧盟就英国脱欧后北爱尔兰贸易协定的修订达成了协议。

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