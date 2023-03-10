乌克兰警告俄罗斯大规模导弹再袭威胁仍然很高

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方今天警告说，在克里姆林宫发射一连串导弹并确认使用高超音速武器的第二天，俄罗斯导弹袭击的威胁仍然很高。俄罗斯军队昨天对乌克兰的大规模导弹袭击造成至少九人死亡。

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俄罗斯动用高超音速武器袭击乌克兰。根据乌克兰方面报告，俄罗斯昨天至少施发了80多枚导弹袭击乌克兰多地。据华盛顿邮报消息说，乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelensky) 表示，在关键基础设施遭袭击后，维修人员正在努力恢复乌克兰部分地区的电力和供水。

泽伦斯基周五表示，乌克兰东北部的哈尔科夫地区和黑海沿岸的敖德萨在炮火之后面临断电。泽连斯基称，“我也感谢世界上所有意识到全面保护乌克兰天空的重要性的人。”

尽管基辅已经加大了对战斗机的需求，西方官员表示他们不太可能很快交付战斗机。

克里姆林宫将周四的袭击描述为对俄罗斯边境附近袭击事件的报复。俄罗斯总统普京上周将袭击归咎于乌克兰。基乌克兰否认对俄罗斯当局所说的袭击事件负责，在袭击事件中，武装分子从乌克兰越境，造成两人死亡。

目前，由一个俄罗斯反普京组织声称对此事负责，细节仍不清楚。

据乌克兰军方称，俄罗斯在周四的袭击中使用了基辅无法拦截的 Kinzhal 高超音速导弹，俄罗斯国防部也证实了这一Kinzhal 高超音速导弹袭击。这些武器于去年三月首次用于对付乌克兰。

据联合国国际原子能机构周四表示，俄罗斯导弹还袭击导致 Zaporizhzhia 核电站电力中断 11 小时，迫使该设施依赖应急柴油发电，再次增加了核熔毁的风险。据称，这是该核电工厂在战争期间第六次使用应急电源。据国际原子能机构负责人拉斐尔·马里亚诺·格罗西说，“如果我们允许这种情况一次又一次地持续下去，那么总有一天我们的运气会用完。”

据路透社消息，立陶宛军事情报局局长 Elegijus Paulavicius 表示，俄罗斯有资源以“目前的强度”在乌克兰再作战两年。他说，俄罗斯发动战争的能力还将取决于伊朗或朝鲜等国家的外部援助。

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