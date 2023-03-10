乌击剑联合会对俄与白俄选手重返赛场表示愤慨

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国际 – 乌克兰击剑联合会10日表示，在国际联合会 (FIE) 做出相关决定后，俄罗斯和白俄罗斯运动员将从明年 4 月起恢复参赛，乌克兰一方对此“深感震惊”和“愤怒”。去年乌克兰击剑联合会曾呼吁各成员单位投票反对俄与白俄选手参赛。

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乌克兰联合会在一份声明中说：“我们对这一决定深感震惊和愤怒，我们立即召集主席团会议，决定我们对国际击剑联合会的决定及其可能提出的上诉的回应。”

2022 年度国际剑联代表大会于11月 26 日在瑞士洛桑举行。大会的第 12 项议程将讨论俄罗斯和白俄罗斯运动员能否重返国际赛场问题。

俄乌战争爆发后不久，包括国际剑联在内的各国际体育单项组织遵照国际奥委会建议禁止了俄罗斯和白俄罗斯运动员、教练员及官员参加比赛。

击剑项目是受俄乌战争影响最大的的奥运项目之一 --

去年3 月 1 日，今年 69 岁的俄罗斯寡头阿里舍尔 · 乌斯马诺夫（ Alisher Usmanov）在受到欧盟制裁后暂停了自己国际击剑联合会主席一职；

3 月 20 日， 欧洲击剑联合会对其时任主席、俄罗斯奥委会主席斯坦尼斯拉夫 · 波兹德尼亚科夫（Stanislav Pozdnyakov）进行了不信任投票，并在 5 月 31 日举行的欧剑联 特别代表大会上经投票决定免去其欧剑联主席职务。

对于国际剑联将在下月召开的年度代表大会上增设讨论俄罗斯和白俄罗斯选手重返赛场这一议程的决定，乌克兰击剑联合会表示愤慨与抗议并呼吁各成员单位投票反对俄与白俄选手参赛。

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