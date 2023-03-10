俄罗斯警告前卫星国不得与美国结盟

俄罗斯/前苏联国家

俄罗斯周五警告前苏联的盟友国家注意与美国结盟的危险，此前莫斯科称格鲁吉亚发生了西方支持的政变，类似于 2014 年乌克兰的革命运动。

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俄罗斯警告地区盟友不要与美国结盟。但俄罗斯卷入了第二次世界大战以来欧洲最致命的冲突，自俄罗斯总统普京去年 2 月派兵侵入乌克兰以来，俄罗斯与普京权威受到许多邻国和传统盟友的挑战。

在第比利斯，数千名格鲁吉亚人连续三个晚上走上街头，抗议该国受俄罗斯启发的“外国代理人”法，该法可能会破坏格鲁吉亚与欧洲建立更密切关系的努力。

据俄罗斯外交部长谢尔盖拉夫罗夫告诉俄罗斯国家电视台，“这与基辅独立广场运动非常相似。”拉夫罗夫指的是 2014 年独立广场革命推翻了乌克兰亲俄总统。拉夫罗夫称，“在我看来，俄罗斯联邦周围的所有国家都应该得出自己的结论，即走上与美国责任区、利益区接触的道路是多么危险。”

据路透社说，普京的外交部长的言论表明，莫斯科对从南高加索的亚美尼亚和阿塞拜疆到中亚的哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的权威削弱的紧张程度。普京将乌克兰战争描述为与西方就俄罗斯及其前苏联和帝国卫星国的未来展开的生死存亡之战，这些国家自 1991 年以来一直受到美国、北约、欧盟和中国的追捧。

华盛顿、布鲁塞尔和北约表示，他们正与苏联解体后独立的国家建立联系，而且许多人担心他们更强大的邻国俄罗斯。

但几个世纪以来，俄罗斯一直是广袤土地上事务的最终仲裁者，这些土地在近三个世纪的时间里组成了俄罗斯帝国，然后是苏联。

但普京将乌克兰战争视为莫斯科最终反击西方遏制它的企图的分水岭。普京的反对者表示，这场战争最终可能会迎来苏联解体的新阶段，这可能会在俄罗斯各地播下混乱的种子，并让竞争对手将莫斯科的前卫星国转向西方或中国。

拉夫罗夫说，华盛顿和更广泛的西方国家希望惩罚俄罗斯，因为俄罗斯被认为是“过于独立的参与者”，挑战了美国的霸权。自 2004 年起担任普京外交部长的拉夫罗夫表示，格鲁吉亚的事件是从外部精心策划的，动机是西方企图剥夺俄罗斯的传统盟友。

他说，格鲁吉亚关于外国代理人的法律已被议会于周五否决，被用作借口“开始实质上是企图迫使权力更迭”。

路透社说，拉夫罗夫没有提供证据来支持他的说法。

格鲁吉亚的反对派和抗议者否认他们是西方傀儡。他们表示，他们根本不同意拟议的法律，并希望拥有一个西方的未来，而俄罗斯在 2008 年与格鲁吉亚开战，却没有提供这种未来。

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