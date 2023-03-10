德国耶和华礼拜遭枪击

德国/耶和华/枪击案

德国警方今天报告，至少有8人在星期四晚间一个耶和华见证人仪式上出现的枪击事件中丧生，包括可能的肇事者本人，据当地媒体称，枪手是该耶和华教会的一名前成员。

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根据德国警方说，周四晚间，德国北部汉堡的耶和华见证会中心中一名持枪者向参加耶和华祈祷活动的参与者开枪。据警方消息，还有其他人受伤，其中一些人伤势严重。几家德国媒体都提及，有8人受重伤。

据《明镜》杂志报道，据称枪手是耶和华见证会的前成员，年龄在30岁左右，用手枪枪杀。该枪手强行进入正在举行祈祷会的大楼，当时约有50人参加。

据耶和华见证会在一份声明中说，他们对发生在教堂礼拜针对该宗教部分成员的可怕的袭击感到震惊。

德国执法官员说，他们倾向于认为只有一名枪手涉案。

当地政府在周四晚上发布了警报，劝阻当地居民不要离开家。该警报在夜间被解除。

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五向枪击事件的受害者及其家人表示 "哀悼"，并在推特上称对 "残酷的暴力行为 "表示遗憾。

据法新社说，耶和华见证人于19世纪在美国成立，他们认为自己是最早也是最坚定的基督教的继承人，并自始至终完全地参照《圣经》。该组织的地位因国家而异：在奥地利和德国，耶和华在法律上被视为与主要宗教地位相同。根据耶和华见证人的网站，德国有超过17万名信仰成员，汉堡有3800人。

耶和华在德国的总部设在柏林。

在法国，耶和华建有许多地方分支机构，具有 "宗教协会 "的地位。

耶和华经常被指是基督教中持不同教义的教支。

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