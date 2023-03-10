首相称不应该天真：比利时先禁6个月抖音

比利时/中国/抖音

比利时首相德克罗周五宣布，禁止在联邦政府提供的公司手机上使用抖音TikTok应用程序，为期六个月。比利时担心敏感数据有可能被抖音转到中国。

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比利时首相亚历山大-德克罗今天通过一项声明称，"我们不应该天真：TikTok是一家中国公司，现在有义务与中国情报部门合作。这就是现实。"佛兰德自由派领导人在一份声明中说。

比利时的禁令涉及使用专业智能手机浏览该社交网络，但不包括公务员、内阁成员或联邦国家部长在个人设备上使用抖音。

比利时最大的地区（荷兰语区的北部）佛兰德斯已经在周四做出了类似的决定。

比利时首相声明说，如果这些个人设备也被用于专业目的，还是 "建议（......）不要安装抖音应用程序"。

据法新社说，上周，使用TikTok进行政治交流的比利时国防部长Ludivine Dedonder表示，该应用程序只是被安装在一部专门用于此目的的手机上。

周五决定的禁令将持续6个月，然后将被 "重新评估"。这是在国家网络安全中心（CCB）和国家安全局（民间情报）联合编制的分析报告的基础上决定的，该报告评估了抖音间谍活动的风险。

近几周，欧盟委员会和议会已经禁止TikTok进入上述机构雇员的设备，丹麦议会也是如此。在美国，已经通过立法禁止公共雇员的设备使用TikTok，白宫支持的一项法案可能导致全面禁止该应用程序。

据比利时国家安全局在1月的最新年度报告中指出，比利时是北约总部和一些欧洲机构的所在地，是 "对中国间谍和影响活动非常有吸引力的目标"。国家安全局在最新年度报告中提到了与中国利益有关的雇员或说客的 "特别问题"，他们 "往往没有意识到他们工作的公司或机构在很大程度上与中国的地缘政治战略目标有关联"。

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