欧盟/减排

欧洲机构于3月10日星期五通过了一项关于能源效率的法律，旨在到2030年减少11.7%的能源消耗。几个月前，三个欧洲机构之间开始了谈判，每个机构都持有非常不同的雄心。

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欧盟同意在2030年前减少能源消耗。据本台在布鲁塞尔的记者皮埃尔-贝纳泽报道，对于设定了减少14.5%的目标的欧洲议会议员来说，一个稍微不那么雄心勃勃的协议也总比没有协议好。这一点更加重要，因为对欧盟代表来说，政治信号很重要，不仅需要行政部门，而且需要企业努力。新的欧洲能源效率指令是欧盟实现到2030年减少55%的二氧化碳排放目标的工具之一。

这是欧盟第一次为自己设定一个量化的能源效率目标和落实一个执行机制。欧洲议会议员和27国政府经过16个小时的漫长谈判，才使这项改革走上正轨。

之前的指令可以追溯到2018年。从那时起，欧盟委员会就将碳中和作为欧盟首要任务之一；改革提案几乎是在两年前制定的，但乌克兰战争对能源的影响加速了实现碳中和必要性。

"最便宜的能源其实是我们尚不使用的能源"。一位欧洲议会议员总结道，即使减少消费的目标低于议会要求的目标，仍有必要每年减少1.5%的消费，其中行政部门减少1.9%，他们必须树立榜样。

11.7%的降幅是根据2020年的十年消费情况设定的，并将特别影响到能源密集度最高的行业。IT数据中心将是持续评估的行业之一，这些欧洲能源节约也将涉及运输和建筑领域。

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