欧美放弃气候前嫌 称携手抵御中国

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欧洲和美国仍在努力弄清楚他们在世界超级大国之间数万亿美元的清洁能源军备竞赛中是朋友还是对手，美国总统拜登和欧盟委员会主席乌尔苏拉冯德莱恩周五同意采取一系列举措缓和贸易争端，以便联合抵御中国。

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就美国、欧盟寻求气候休战，以及对付中国的统一战线，据Politico报道称，拜登和冯德莱恩在白宫举行的一次会议导致双方承诺在关键矿产和补贴透明度方面放弃前嫌而进行合作。

据拜登和冯德莱恩在白宫会晤后发表联合声明称，双方将“立即”开始谈判，以加强两个盟友之间的关键矿产供应链，着眼于允许欧盟公司抵免美国气候法中的关键税收。

白宫新闻秘书 Karine Jean-Pierre 表示，各国政府还将参与“关于补贴透明度的对话”，并说，他们将设定完成标准谈判的最后期限，以促进碳排放更少的钢铁和铝的生产。

在经历了一个冬天，欧盟就拜登标志性的气候法及其 3690 亿美元的绿色激励措施不断向美国发出批评，大西洋两岸的许多人都希望这次访问标志着双方春季解冻的开始。拜登和冯德莱恩传达的信息是，无论他们在试图支持自己的清洁能源产业时可能仍然存在分歧，美国和欧洲都需要遏制同样的威胁即中国，而中国是该领域的全球领跑者。

在他们的声明中，拜登和冯德莱恩谈到了合作，并宣布就清洁能源进行对话时特别指出了中国的“非市场政策和做法”。这与过去几个月主导关系的经济和贸易焦虑背道而驰。欧美说，对话将“协调我们各自的激励计划，使它们相互加强”。“双方将采取措施，避免因各自的激励措施而可能对跨大西洋贸易和投资流动造成任何干扰。”

美国和欧盟领导人在一份联合声明中表示，他们“将深化我们在关键矿产和电池供应链多元化方面的合作”，并指出两国就《降低通货膨胀法案》进行的官方对话“已就已确定的挑战采取实际步骤，以协调一致。”

双方还将调整利益，以应对俄罗斯入侵乌克兰，冯德莱恩告诉拜登，美国“在我们想要摆脱俄罗斯对化石燃料的依赖时给了我们巨大的帮助。”

据媒体报道称，冯德莱恩称“对新技术和清洁技术进行如此大规模的投资真是太好了”，并表示欧盟希望“将与绿色协议计划相匹配”。冯德莱恩还说，“我们欢迎《降低通胀法案》，因为这是对向净零经济迈进的绿色转型的大规模投资，”她后来在与拜登会面后对媒体发表评论时补充道。

据该报道，双方的分歧可能仍然存在。冯德莱恩的欧盟行政部门正准备在下周提出新目标，要求其清洁技术产业必须满足国内制造产品的份额，以及开采的具有战略意义的重要矿物的数量。周四，欧盟推翻了数十年来对国家补贴的谨慎管理，为清洁技术开辟了巨大的新例外。

美国气候法“首先是经济区域之间竞争的战斗口号。谁最擅长推动绿色技术的发展？” 德国经济部长罗伯特·哈贝克周四表示。“如果我们不解决它并通过它，我们也会在经济上遭受损失。”

欧盟和美国领导人都知道他们正在追赶中国，因此需要启动他们的国内产业。

但是，尽管与中国全面竞争的意愿正在增强，但美国人和欧洲人仍在努力弄清楚他们在哪里竞争以及他们可以在哪里合作。

拜登和冯德莱恩传递的信息是，与其撕裂，不如团结。从长远来看，欧美政府在推动清洁能源发展方面的不同做法短暂地蒙上了现实的阴影，即双方政府都着眼于应对气候变化和限制中国对关键行业、材料和供应链的控制的共同最终目标。

周五，这两个盟国就矿产达成协议，朝着这个方向迈出了一步。

自然资源保护委员会国际气候高级战略总监杰克施密特表示，欧洲对美国的世界观接受得较慢，即经济合作不会在其他关键问题上影响中国。施密特说，由于国内市场较小，德国等欧洲国家对出口的依赖程度更高，因此更不愿意关闭这扇门。但他表示，气候领域以外的因素，例如围绕 5G 网络的争斗，以及中国是否会在乌克兰战争中武装俄罗斯军队，都加剧了欧盟对北京的悲观情绪。

寻找海外贸易伙伴的同样优势部分解释了欧盟最初对拜登的气候法《降低通胀法案》的强烈反应。

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