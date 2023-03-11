美说中国高超音速武器库领先世界

一枚攻击乌克兰的俄罗斯导弹的轨迹 2023年3月10日

美国国防情报局（DIA）负责科学技术的首席科学家周五对美国议员表示：“尽管中国和俄罗斯都进行了多次成功的高超音速武器试验，并可能部署了作战系统，但中国在支持基础设施和系统数量方面都领先俄罗斯。”

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美国之音报道说：作为其对乌克兰持续轰炸的一部分，俄罗斯反复使用先进的高超音速导弹，这可能会引起西方的大部分关注，但美国国防官员表示，中国拥有世界领先的高超音速武器库。

美国国防情报局的保罗·弗雷斯特勒（Paul Freisthler）在美国众议院军事委员会作证时表示：“在过去的二十年中，中国通过密集和重点投入、开发、测试和部署，极大地推进了常规和核武器高超音速导弹技术和能力的发展。”

与以高超音速飞行，但沿着既定的轨迹飞行的弹道导弹不同，高超音速武器尽管以5马赫（即5倍音速）的速度飞行，仍具有高度的机动性。据美国国防官员的说法，这种高速机动性使得高超音速武器特别难以侦测，因此很难拦截。

根据美国国防情报局和美国国会研究局（Congressional Research Service）收集的信息，中国拥有两个高超音速武器研究基地，至少有21个风洞。一些风洞可以测试飞行速度高达12马赫的飞行器。

中国的高超音速武器库包括DF-17，这是一种具有高超音速滑翔飞行器的中程弹道导弹，射程可达1600公里。

中国还拥有DF-41洲际弹道导弹，这种导弹还搭载了高超音速滑翔飞行器。在2021年7月的一次系统测试中，这个高超音速武器环绕地球飞行，促使美国国防部一位高级官员将这一事件与20世纪50年代最初的太空竞赛相提并论。

北京还拥有射程接近2000公里的DF-ZF高超音速滑翔飞行器，以及具有核能力的高超音速原型“星空-2”。

俄罗斯周五对乌克兰的导弹袭击包括大约六枚莫斯科的高超音速“匕首”（Kinzhal）导弹。“匕首”导弹的飞行速度高达10马赫，射程约为2000公里。

俄罗斯还拥有“先锋”（Avangard）高超音速滑翔飞行器，俄罗斯声称这种飞行器可以以超过20马赫的速度飞行，射程超过10000公里，这种舰射“锆石”( Zircon)高超音速导弹，最高速度为8马赫，射程1000公里。

美国国防情报局的弗赖斯特勒星期五表示，莫斯科也正在研制一种空射高超音速导弹（Kh-95），并宣布计划在其萨马特(Sarmat)洲际弹道导弹上安装一种高超音速滑翔飞行器。

美国军方一直在研发一系列高超音速武器，所有这些武器仍在测试或开发中。官员们表示，与中国和俄罗斯不同，华盛顿没有计划为其任何高超音速武器配备核弹头。

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