英国敦促奥运会赞助商支持禁止俄与白俄运动员参赛

英国/巴黎奥运会/俄罗斯

英国政府11日要求包括可口可乐和三星在内的奥运赞助商支持禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员明年在巴黎奥运会参赛动议。法新社称，这是伦敦在巴黎奥运会前一年半向国际奥委会（IOC）施加一种新的方式的压力。

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英国文化部长露西-弗雷泽今天给国际奥委会13个官方全球合作伙伴的负责人写信，并在信中要求包括可口可乐和三星在内的奥运赞助商支持禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员明年在巴黎参赛。英国文化部长说， "我们知道，俄罗斯和白俄罗斯的体育和政治密切相关，我们决心不允许俄罗斯和白俄罗斯政权利用体育进行宣传。"

英国文化部长露西-弗雷泽在给国际奥委会13个官方全球合作伙伴包括可口可乐、Airbnb、三星和德勤的信中还说，“作为奥运合作伙伴，我想听听你们对这个问题的看法，并请你们和我们一起敦促国际奥委会解决所提出的问题。”

国际奥委会在1月底提出了一个路线图，准备让一年多前乌克兰被入侵后被排除在世界体育运动之外的俄罗斯人和白俄罗斯人在中立的旗帜下复出参赛，条件是他们"没有积极支持乌克兰的战争"。

据法新社说，在明确建议将他们排除在所有比赛之外一年后，国际奥委会又要恢复他们参赛的提议仍不明确，而且远未达成一致意见。

2月11日，来自法国、英国、瑞典、波兰、美国和加拿大等约30个国家的体育部长组织了一次会议，并发表联合声明。在这封联名声明中，上述国家还要求国际奥委会 "澄清 "俄罗斯和白俄罗斯运动员所需的中立性，国际奥委会称中立性是他们参加2024年巴黎奥运会的条件。

乌克兰反对俄罗斯和白俄罗斯运动员在巴黎参赛的任何可能性，包括打着中立的旗号。乌克兰甚至威胁要抵制巴黎奥运会比赛。

但上周五，国际击剑联合会批准了俄罗斯和白俄罗斯运动员的回归比赛，允许他们参加奥运会的世界巡回赛资格赛，这当然激怒了乌克兰。

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