13日德国四大机场因罢工将取消 350 多个航班

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欧洲 – 德国服务行业工会3月11日宣布，由于安检人员预告13日罢工24小时，当天将有 4 个德国机场运营受影响，预计351 个航班被取消。该工会发起呼吁支持提高工资和改善工作条件的要求。受影响的四个机场分别是柏林、不来梅机场、汉堡和汉诺威机场。

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平时这四个机场溜客量可达10万人次。德国机场协会（ADV）负责人贝塞尔(Ralph Beisel)严词抨击工会此种做法毫无负责人。他表示，航空业还没有完全从新冠疫情中恢复正常，此种做法类同自杀。

德国服务行业工会掀起这次罢工为的是与航空安全公司联合会 (BDLS) 进行谈判，以获得“夜间工作和周末加时加薪”，并希望这次自年初以来第三次如此大规模的罢工能够终有成果。

德国服务行业工会表示：在机场工作的人每周7天、每天24小时，这种没日没夜的工作条件对家庭生活影响太大。工会人士表示，如果不改善工作薪酬，以后招聘会遇到很大的困难。

与此同时，德国服务行业工会与德国邮局管理层周六宣布，双方已就德国邮政16万名员工薪酬达成协议，平均涨薪幅度为11.5%，对低工资员工的涨幅可高达20.3%。

这一妥协当然是在多次罢工的艰难谈判之后达成的。

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