不吵了：德国不建立国家安全委员会

据德国 《明镜 》周刊周六报道，德国政府不会设立国家安全委员会。尽管已经进行了几个月的谈判，但总理奥拉夫-朔尔茨（社民党）和外长安娜莱娜-贝尔博克（绿党）仍无法就新机构设址、谁应管辖它以及如何配备人员达成一致。因此，决定结束整个项目。

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据报道，政府内部对联合协议中商定的全面 "国家安全战略 "也存在分歧。该战略将为应对所有安全政策挑战提供指导方针。

据《明镜》周刊报道，外交部不想把更多的权力交给总理办公室，因为重要的决定已经在那里做出，例如在欧洲政策或支持乌克兰方面。另一方面，总理办公室一直反对将一个拥有行政权力的圈子置于外交部的管辖之下。

德国新政府计划制定国家安全战略，其中一个要点应是如何摆放和应对中国。社民党籍总理朔尔茨和绿党籍外长贝尔博克在此持不同态度。朔尔茨对中国较为温和，贝尔博克对中国多次提出批评。

柏林出版的《每日镜报》（ TAGESSPIEGEL）认为，德国在外交和安全政策方面的战略定位不会因为缺少一个机构而失败，但可能会败在政治意愿上。 德国政府辖下有联邦安全理事会和安全内阁，这就已经拥有可以进行定期协调的机构了。 但只要联盟伙伴的虚荣心大到可以阻碍部门之间严肃的战略合作，那么，国家安全战略就只会停留在纸上。

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