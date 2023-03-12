乌克兰不同意中国外长把台湾事与俄罗斯侵略战相提并论

俄罗斯/中国/乌克兰/台湾

据台媒，中国外交部长秦刚日前举行上任以来首场两会外长记者会，被问及如何看待当前台海情势，秦刚把矛头对准台独与美国，更质疑美方“为什么一边要求中国不向俄罗斯提供武器，一边却长期向台湾军售”。对此，乌克兰驻日大使克尔松斯基（Sergiy Korsunsky）批评，台湾从未如俄罗斯侵略他国发动战争，更没有如俄军杀戮或性侵儿童，将两者相提并论“完全无法接受”。

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据新头壳今天报道称，中国外长秦刚把台俄相提并论，乌克兰驻日大使轰称不可接受，因为台湾非侵略者。

该报道指，根据乌克兰国家通讯社，乌克兰驻日大使克尔松斯基直言，秦刚把中国提供武器给俄罗斯跟美国提供武器给台湾相比，两者相提并论“绝对是不可以接受的”。首先，台湾并非侵略者；再者，台湾未向任何对象发动战争，更没有杀戮或性侵儿童，这样的类比“完全令人无法接受”。

对于秦刚的说法，是否代表着中国认为美国向台湾军、中国也可以军援俄罗斯，而即将对俄罗斯提供武器？克尔松斯基强调，他还不会这么快下定论，因为这相当严重的事。

新头壳引述克尔松斯基指出，中国一直都以自身利益为最优先考量行事，现在中国的经济状况不佳，最大国营投行与公司已停止在俄罗斯投资，他们只是把俄罗斯当成廉价能源的来源，把俄罗斯“从一间加油站变成一颗‘充电宝’”，俄罗斯把自己逼入经济无法多元化的困境，为了分文也只能什么都便宜卖给中国或印度。

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