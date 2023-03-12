乌军称很快在巴赫穆特反攻

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队今天继续防守巴赫穆特，旨在对在这个乌克兰东部城市推进的俄罗斯军队发起反攻前 "争取时间"，俄罗斯军队自去年夏天以来一直试图以重大损失为代价夺取这个城市。乌克兰军队称，反攻已经不远了。

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乌克兰军队连日艰难防守巴赫穆特。俄罗斯军队以及雇佣军瓦格纳投放重兵加大围攻巴赫穆特。乌克兰国防部周六表示，乌克兰部队前一天在巴赫穆特主要战场击退了100多起俄军的攻击。

乌军对胜利抱有信心。据乌军方面称，在战争开始时，我们没有无人机。任务艰巨，效果更差。但从夏天，我们开始收到无人机和其他设备。今天乌军更加有战斗力。

法新社引述英国国防部说，在过去四天里，俄罗斯准军事团体瓦格纳已经控制了巴赫穆特东部的大部分地区。乌克兰部队仍然控制巴赫穆特的西部，并拆毁流经该市的河流上的关键桥梁。

瓦格纳集团的负责人叶夫根尼-普里戈津声称，他的手下在巴赫穆特前线作战，取得进一步的进展。

法新社说，他的说法当时无法独立核实。

俄罗斯军队几周来一直试图包围这个战前有约7万名居民的城镇，并成功地切断了乌克兰士兵的几条重要供应路线。

乌克兰副总理奥尔加-斯特凡尼奇纳承认，对我们来说，在巴赫穆特的抵御与防守正变得复杂。据她指出，“我们估计，自去年以来，俄罗斯军队在乌克兰领土上的军事进攻中已经损失了15万人。” 但她警告说：“俄军步兵的潜力对乌军是一种可怕的武器，他们在数量和时间上因不停征兵似乎是取之不尽的。”

据法新社说，俄罗斯军队还在其他地区继续进攻：乌克兰当局周六宣布，在基辅军队经过几个月的占领后于11月解放的南部城市赫尔松又一次受到俄军轰炸打击，在当地造成至少三人死亡，两人受伤。

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