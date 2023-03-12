德国四座机场罢工 捷克首都示威反通胀

德国4座机场的保安人员13日将进行24小时罢工，预计将造成351个航班取消。数以千计民众12日走上捷克首都布拉格街头，以表达对政府施政方针与通膨飙升的不满。

广告 继续浏览后续

在2019冠状病毒疾病大流行之后，各国机场正努力设法恢复全力运作。但据法新社报导，为了给夜班和周末上班员工争取更高薪酬，并改善工作条件，德国服务业工会警告，旅客将必须准备面对更长的排队时间，以及航班取消的状况。

德国机场协会则表示，航班取消状况将发生在柏林、不来梅（Bremen）、汉堡（Hamburg）和汉诺威（Hannover）机场，估计将有约10万名乘客受到影响。德国机场协会（ADV）对工会的上述决定表示谴责，批评最新罢工行动堪称滥用权力，德国服务业希望今年的第3次罢工有助推动其主张

法新社还报导：数以千计民众12日走上捷克首都布拉格街头，举行“捷克反贫穷”示威活动，表达对政府施政方针与通膨飙升的不满。由乌克兰战争引发的能源价格飙升，导致通货膨胀水准上升，今年2月，拥有1050万人口的捷克年通膨率达到16.7%。捷克是欧洲联盟和北约组织成员国。

发动该示威活动的PRO党党魁拉奇尔（Jindrich Rajchl）告诉聚集在布拉格市中心温瑟拉斯广场（Wenceslas Square）的群众，“我们今天聚集在这里，是为了反对这种贫穷状态。”与乌克兰局势相较，他更希望捷克领导人优先关心捷克公民的利益。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅