瑞士逐渐放弃中立 亚洲及中国富人开始对在该国存钱有担忧了

瑞士/中国/制裁

瑞士银行高管强调了对瑞士自乌克兰入侵以来对俄罗斯采取强硬路线所带来的商业后果的担忧。一位驻伯尔尼的美国外交官说，他办公室的官员正在密切关注中国在瑞士的财富。瑞士银行也称中国富人客户对瑞士参与制裁前景感到担忧。

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据英国金融时报报道称，瑞士最大银行的高管们表示，由于瑞士在俄罗斯入侵乌克兰后采取了强硬的制裁措施，富有的中国客户对在该国停放资金变得更加担心。

据一位在瑞士银行负责亚洲业务的董事说，"我们对瑞士放弃中立地位不仅感到惊讶，而且感到震惊。"该董事说，"我有统计证据表明，简直有数百名希望在瑞士银行开立账户的客户现在没有了。"

尽管中国公司一直在涌入瑞士进行IPO，但《金融时报》采访了瑞士10家最大银行中的6家银行的高级银行家，了解他们在私人客户方面的经验，他们都讲述了此类的故事。许多人说，他们担心对有利可图的业务和未来增长的重要来源产生的寒蝉效应。

据一位银行家说："制裁的问题已经出现在客户面前。去年年底，这已经绝对是客户关注的一个话题。他们在问，他们的钱在我们这里是否安全。"

加拿大皇家银行的分析师Anke Reingen强调了瑞士银行业的利害关系，该行业占瑞士国内生产总值的10%。她说：亚洲一直是瑞士银行盈利能力的一个强大贡献者。"如果你看一下它们的股价，它们与亚洲指数有非常密切的关联，因为如此大的一部分收益来自于亚洲地区，而且历史上财富管理方面的收益增长也有很大一部分。"

一些瑞士银行表示，他们已经在进行 "战争游戏"，考虑如果与中国的国际关系显著恶化，如何处理后果，以及如何保护和安抚他们最大的中国客户。

该报道称，自俄罗斯去年入侵乌克兰以来，瑞士政府与欧盟步调一致地对俄罗斯和与普京关系密切的俄罗斯富人实施制裁。

而最近几周，一些事件使制裁中国的可能性更加接近，包括间谍气球事件和北京可能向莫斯科提供武器。

一位驻伯尔尼的美国外交官说，他办公室的官员正在 "密切关注 "中国在瑞士的财富。

其中一位与金融时报交谈的银行高管说，他认为瑞士对俄罗斯客户的行动太快了。"在某些地方，我们必须对[瑞士]将参与和不参与的事情划出一条界限。" 政府坚持认为该国的中立性仍然神圣不可侵犯，但表示对俄罗斯的制裁涉及权衡 "瑞士中立性的可信度 "和俄罗斯 "违反国际法基本准则 "的严重程度。

瑞士仍然是世界头号离岸财富中心，占全球总量的四分之一。然而，在过去的十年里，亚洲已经成为一个重要得多的收入来源。

金融时报称，瑞士政府没有披露中国在该国的资产规模，但2014年公布给国际调查记者联盟的一批文件显示，瑞士银行为许多中国的统治精英及其子女设立了账户，包括前总理温家宝的儿子。瑞士银行家表示，他们的大多数中国客户并不符合这种情况。一位银行家说，根据他的经验，大多数是成功的小规模企业家，财富在1000万至5000万瑞士法郎之间。他说，将这些人从瑞士的银行中分离出来，将是对该行业的一个重大打击。

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