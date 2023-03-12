BBC将主持人停职掀波澜 财政大臣吁恢复民众信任感

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欧洲 – 英国广播公司（BBC）主持人莱因克尔因批评英国政府的非法移民政策而被停职，引发轩然大波，现任BBC总裁拒绝下台，财政大臣杰里米·亨特12日则表示，必须恢复民众对BBC的信任。

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莱因克尔（Gary Lineker）在英国广播公司主持“本日赛事”（Match of the Day）节目，介绍英格兰足球超级联赛（Premier League）焦点。他日前在社群网站指控现任首相苏纳克（Rishi Sunak）打击非法移民的政策与纳粹时代没两样后，遭BBC强迫交出主持棒。

BBC在10日表示，莱因克尔违反了中立原则，公司将先针对莱因克尔社群网站的使用习惯与他寻求“一致且清楚的立场”之后，才会让他重回萤光幕前。

法新社报导，BBC前总裁戴克（Greg Dyke）12日示警，“感觉上BBC似乎屈服于政府压力”，使得有关BBC中立性的争执深化。

英国财政大臣 杰里米·亨特（Jeremy Hunt）12日告诉天空新闻网（Sky News），他“极度”不同意莱因克尔的说法，但停职是BBC及其总裁戴维（Tim Davie）的决定。

杰里米·亨特表示，BBC“之所以是我们如此珍惜的伟大国家机构，就是因为它重视中立”，“我们必须确保此事的结果是，民众恢复对BBC中立性的信任”。

批评林莱因克尔的人指出，公众出资的BBC却允许他运用这个平台来影响有争议的政治议题。

但支持者反控BBC深受执政保守党（Conservative Party）影响，并指出BBC现任主席夏普（Richard Sharp）在申请现职时，曾为时任首相约翰逊（Boris Johnson）促成一项贷款担保。

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