乌东巴赫穆特激战 俄军与瓦格纳四面八方紧攻 乌军困守

乌克兰/俄罗斯

乌克兰地面部队指挥官今天表示，乌军正在为乌克兰东部的巴赫穆特为城市中心坚守与俄军进行激战，俄罗斯官方也证实在巴赫穆特剧烈战斗。

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为争夺巴赫穆特的控制权，乌克兰与俄罗斯双方正在激战。围绕巴赫穆特的控制权，俄罗斯军队在瓦格纳雇佣军的支援下，投入重兵攻击，但伤亡惨重。乌克兰军队也集中兵力布局死守，损兵也告危急。

俄罗斯军方早前散步假消息，称已经完全占领巴赫穆特。稍早消息称，乌军与俄军仍然对峙，各占半壁城市。

昨夜今晨以来，俄军发动攻势，连同瓦格纳士兵，共同向巴赫穆特市中心包抄进攻。

法新社战地报道称，乌克兰军队新闻中心援引Syrsky的话说，俄罗斯军队正在 从几个方向进攻，以期向中心区推进。

俄罗斯准军事组织 "瓦格纳 "的负责人叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）也报告称：瓦格纳士兵越是接近市中心，战斗就越激烈。

巴赫穆特拉锯战已经持续数月之久。昨天，多家消息称，巴赫穆特持续成为乌战绞肉机，昨天24小时，就报告有500多士兵丧生。

普京下令夺下巴赫穆特，并以此胜利推进春季进攻，重新进击基辅，最后全部侵占乌克兰。

但乌克兰军队审时度势，希望杜绝俄军长驱直入基辅后患，而拨重兵坚守巴赫穆特。因兵力悬殊，乌军越来越陷入困境。与此同时，乌克兰加大向欧美申要重武器以及弹药。

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