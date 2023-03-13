俄罗斯支持将粮食协议期限延长60 天 乌克兰反应谨慎

粮食出口

国际 – 负责乌克兰重建的总理库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）13日表示：俄罗斯提议将谷物出口协议延长 60 天，这与最初于 7 月签署并于 3 月 18 日到期的协议相矛盾，但他并未正式拒绝莫斯科的这一提议。

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库布拉科夫在推特上写道：“‘黑海粮食计划’协议涉及至少 120 天的延期，俄罗斯仅将其延长 60 天的立场与土耳其和联合国签署的文件相矛盾，”他指出乌克兰正在等待“联合国和安卡拉作为“倡议保证者”的官方立场。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·维尔什宁称，俄方并不反对在3月18日到期后延长粮食协议，但仅限于 60 天。韦尔希宁3月13日在日内瓦与联合国代表就粮食协议举行会谈。

韦尔希宁称：“考虑到联合国秘书长古特雷斯提出的伊斯坦布尔协议具有几个揽子，俄方并不反对在3月18日到期后延长粮食协议，但仅限于60天。”

未来的立场将取决于俄罗斯农产品出口正常化的实际进展。维尔什宁称，华盛顿、布鲁塞尔和伦敦宣布的对俄罗斯粮食和化肥的制裁减免目前没有发挥作用。

2022年7月22日，俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国代表在伊斯坦布尔签署关于解除俄罗斯食品出口限制和俄罗斯协助乌克兰粮食出口的多边协议，规定可从敖德萨等三个港口经黑海出口乌克兰的谷物、食品和肥料。位于伊斯坦布尔的联合协调中心负责协调航运。协议于11月18日到期，但在没有任何一方反对情况下自动延长120天。俄罗斯外交部表示，没有收到任何异议，并指出俄方允许技术延期运输乌克兰粮食的“黑海倡议”，并且期限和范围没有任何变化。

粮食交易本身就是一揽子协议的组成部分，协议还规定解除对俄罗斯粮食和化肥出口的限制，莫斯科强调，但这个部分并未得到执行。与此同时，联合国方面承诺会解除限制。

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