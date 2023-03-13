挪威指中俄在第三世界尤其非洲挑起反西方引忧虑

挪威/乌克兰/俄罗斯/中国

挪威发展援助部长周一表示，挪威对俄罗斯和中国在发展中国家，特别是在非洲激起的对西方日益增长的不信任感到担忧。

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就中俄激起第三世界尤其是非洲反西方，挪威发展援助部长Anne Beathe Tvinnereim在一次对外新闻发布会上说："如果说我在为什么事情失眠的话，那就是不信任的增长方式，以及今天一些国家是如何助长这种不信任的"。

该部长称，"我不认为这是个巧合，俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫曾多次访问非洲，我们看到中国对非洲的兴趣。"她还说，"这只是一个例子，说明为什么像挪威及其志同道合国家不应退出。而且我们增加国际支持很重要（......），因为发展中国家需要知道，他们没有被遗忘。"

她还强调，对乌克兰的援助不应掩盖其他危机，并需要确保世界其他地区的粮食安全。她认为，穷国 "没有选择卷入这场争夺战"。她说，“我认为，用我们掌握的所有手段，包括发展援助，来推动减少这种两极分化，这也是符合挪威和西方的利益。”

挪威发展援助部长坚持说，"我们不能冒着发展中国家感到是西方国家在反对这些国家的风险。"

挪威加大对外援助，除了对乌克兰五年内提供750亿克朗（68亿欧元）的大规模援助，挪威今年将额外拨款50亿克朗给受冲突影响的贫困国家，特别是用于应对食品价格上涨。

但是，挪威中左翼政府在2023年的预算中打破了这个富裕的斯堪的纳维亚国家将国民总收入的1%用于发展援助的传统，但受到了严厉的批评。今年，挪威预计将拨款0.97%。挪威政府以挪威国民总收入的巨大波动来解释这一差异的合理性，挪威是欧洲碳氢化合物的主要生产国之一，碳氢化合物价格的飙升突然推动了这一差异。

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