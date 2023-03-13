方济各教皇登位今庆10周年

梵蒂冈/方济各

梵蒂冈与教皇本人今天低调庆祝方济各获选登位10周年。出生于阿根廷、现年 86 岁的方济各于 2013 年 3 月 13 日成为第一位拉美教皇，接替德国人本笃十六世。而本笃本人也是六个世纪以来第一位辞职的教皇。方济各担任教皇 10 年，现在在位时间超过了之前 265 位教皇的平均 7.5 年。他已经访问了 60 多个国家和地区，行程近410,000 公里。

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据路透社说，教皇方济各以弥撒和播客纪念他的即位10 周年。方济各说，“好像就在昨天。”他在周一梵蒂冈新闻播客中说，“时间过得真快。”此前前一天周日，在教皇的住所录制播客节目时，方济各问道：“什么是播客？” 据梵蒂冈新闻记者 Salvatore Cernuzio ，教皇听了解释，就说，“很好。那就让我们开始吧”。

前红衣主教豪尔赫·马里奥·贝尔戈利奥，现在教称是方济各，一直试图将简单化为重要角色，并且从未占有过他的前任使用过的教皇宫殿中的教皇公寓，并表示他更愿意住在社区环境中，他要保持“心理健康”。

教皇邀请所有与他一起在罗马的红衣主教参加周一的弥撒。

路透社说，持续的膝盖疾病迫使方济各在拐杖和轮椅之间交替，但他似乎整体健康状况良好。教皇曾表示，如果严重的健康问题使他无法管理拥有 13.8 亿成员的教会，他将准备辞职。但他也表示，他认为教皇应该终身执政，而名誉教皇，就像本尼迪克特即本笃那样，不应该成为一种“时尚”。本笃因健康原因辞职，但又多活了将近 10 年。

方济各担任教皇 10 年，现在在位时间超过了之前 265 位教皇的平均 7.5 年。他已经访问了 60 个国家和地区，行程近 410,000 公里。但他还没有回到他的祖国阿根廷，这一缺席也引发猜测。

他已经任命了大约 64% 的 80 岁以下的被称之为枢机选民，他们有资格在方济各去世或辞职后进入秘密会议选举教皇的继任者。

梵蒂冈最长的教皇权据信是使徒圣彼得，第一任教皇，估计持续了大约 35 年。近几个世纪在位时间最长的是庇护九世，从 1846 年到 1878 年，在位超过 31 年。之后是若望保禄二世，他在 1978 年到 2005 年在位超过 26 年。

最短的被认为是 Urban VII，他在 1590 年登位在位只持续了 13 天。

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