纽时称国际刑事法院要起诉俄罗斯在乌克兰的战争罪 该法庭则缄默

乌克兰/俄罗斯/国际刑事法院

《纽约时报》周一报道，国际刑事法院(ICC)希望起诉俄罗斯人在乌克兰的战争罪行，并列举了两起移交给俄罗斯的儿童以及蓄意打击民用基础设施的初步案例。对此，设在海牙的国际刑事法院检察官办公室却表示，它将 "不予评论"。

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法新社今天引述美国媒体报道，国际刑事法院现立两案。第一起案件涉及绑架乌克兰儿童，据称这些儿童随后被送去收养，或送往再教育营。第二起案件涉及指控俄罗斯军队故意用导弹袭击民用基础设施，如发电厂和水厂。

据《纽约时报》称，该法院成立于2002年，旨在审判世界上最严重的罪行，它还打算寻求对几个人的逮捕令。该媒体引用了不具名的现任和前任国际刑事法院官员的话，但没有详细说明谁将被指控以及何时被指控。

一年多来，国际刑事法院一直在调查俄罗斯攻势期间可能犯下的战争罪或反人类罪。国际刑事法院检察官卡里姆-汗(Karim Khan)本月早些时候在访问乌克兰后表示，被指控的绑架儿童事件是 "优先调查"。他在3月7日的一份声明中说：儿童不能被当作战争的战利品。

据卡里姆-汗说，他访问了乌克兰南部的一个儿童保育中心，该中心 "在据称将儿童从乌克兰驱逐到俄罗斯联邦 "或其他被占领地区后，成空空如也。

该检察官说，他正在调查对 "重要民用基础设施 "的袭击，并已访问了几个此类遭袭击的地点。检察官说，他有 "一种感觉，即走向正义的势头正在形成"。

检察官卡里姆-汗此前曾将乌克兰描述为一个 "犯罪现场"，他还访问了基辅附近的布查镇，法新社记者在那里看到至少有20具尸体躺在一条街道上。

法新社说，俄罗斯和乌克兰都不是国际刑事法院的成员，但基辅已经接受了法院对乌克兰领土的管辖权，并正在与国际刑事法院检察官合作。

俄罗斯否认战争罪的指控。专家们一致认为，俄罗斯也不太可能交出嫌疑人。

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