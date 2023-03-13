英国批准增加对台湾潜艇相关出口 称可能激怒中国

英国/台湾/潜艇军售

根据英国政府出口许可数据，去年前九个月，英国政府授予企业向台湾出口潜艇相关部件和技术的许可价值总计达到创纪录的 1.67 亿英镑（2.0129 亿美元），这比过去六年的总和还多。

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英国批准增加对台湾的潜艇相关出口，根据路透社对数据的分析显示，这比过去六年的总和还多。这些数据是公开的，但之前没有报道过与台湾有关的最新数据。

当路透社提供这些数据时，中国外交部在一份声明中说：“如果这是真的，那将严重违反一个中国的原则，损害中国的主权和安全利益，破坏台湾海峡的和平与稳定”中国方面称，“中方对此高度关注并坚决反对。”书面声明敦促英国“停止向台湾当局提供军事支持”。

英国不承认台湾，与台湾没有正式外交关系，但与台湾保持着经贸关系，在台北有一个事实上的英国大使馆。英国政府发言人在一份声明中表示，英国长期以来一直“根据具体情况向台湾颁发受控商品出口许可证，前提是这些申请符合管制武器和武器出口的规则”。”该声明还说：“我们认为，台湾问题应由台海两岸人民通过建设性对话和平解决，不使用武力或胁迫进行威胁或使用。”

两名英国政府官员表示，授予的许可证数量增加反映了台湾的需求增加。由于问题的敏感性，他们不愿透露姓名。

据两名了解出口情况的立法者和两名前官员表示，这些批准反映了英国支持台湾的意愿增强。一位不愿透露姓名的立法会议员表示，授权出口许可证相当于为更好地装备台湾开了“绿灯”。

数据来自出口管制组织，该组织负责出口许可，隶属于英国国际贸易部。它显示，政府在 2022 年前 9 个月期间在“潜艇部件”和“潜艇技术”类别下向台湾颁发了 25 份出口许可证。这些数据没有透露哪些公司获得了授权，也没有详细说明它涵盖了哪些具体设备。

根据英国需要出口授权的战略军事物品清单，一种称为 ML9 的许可证类型涵盖“军舰、特种海军设备、配件、部件和其他水面舰艇”。另一种许可证类型 ML22 包括以下技术：开发、生产、运营、安装、维护、修理或商品或软件所需的。

英国政府周一宣布增加国防开支，同时公布了英国国防、安全和外交政策优先事项的更新，阐述了它计划如何“应对来自中国和俄罗斯的新威胁”。

据路透社说，北京和台北之间的军事紧张局势达到几十年来的最高水平。距离中国海岸东南约 100 英里的台湾表示，它正在建造一支潜艇舰队以增强台湾海军防御能力。由于担心激怒中国，台湾几十年来一直无法从其他国家购买常规潜艇。

台湾民选政府强烈反对中国的主权主张，称只有台湾人民才能决定他们的未来。

报道称，针对英国与潜艇相关出口的评论请求，台湾国防部在一份声明中表示，其造船计划是“一项重大国策，海军根据该政策以务实的方式推进了各种项目。 “台湾外交部说，“我们希望各界继续给予支持，共同维护台海安全与和平。”

台北的目标是在 9 月之前测试它的第一艘原型船，并在 2025 年之前交付计划中的八艘船中的第一艘。在台湾宣布计划建造潜艇舰队后，英国发放潜艇相关许可证的速度开始加快。

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