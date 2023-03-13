英法重申台海和平重要性台湾官方表达高度欢迎

英法峰会/台湾

2023年3月10日，法国总统马克龙在爱丽舍宫总统府，与来访的英国首相苏纳克举行第36届法英领导人峰会，提及台海和平稳定重要性。

针对英法两国日前高峰会之后发表的联合声明，重申台海和平稳定的重要性，台湾外交部(13)表达高度欢迎，并强调，这显示了维护台海和平稳定，是国际民主国家的高度共识。

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台湾外交部指出，英、法两国3月10日在法国总统府爱丽榭宫（Palais de l’Élysée）举办第36届高峰会，会后发表联合声明，重申台湾海峡和平稳定的重要性，呼吁用和平方式处理两岸议题，并严正呼吁中国，不要提供俄罗斯物质协助。台湾外交部对这项声明表达高度欢迎，肯定英法两国政府对台海安全的关注。

台湾外交部发布新闻指出，欧洲两大要角共同关切台海和平，意义非凡，英国下议院外交委员会去年12月对英国政府提出「整合性政策评估」建言，表达对台湾友好的立场；法国也从去年发布的新版印太战略，到近期的法澳「2+2部会磋商」，都发表对台友好的言论。

台湾外交部说，英法政府的行动除了展现坚定的友台立场，也凸显维护台海和平稳定，是国际民主国家的高度共识，台海安全确实是维护「自由与开放的印太区域」不可或缺的一环。

台湾外交部强调，台湾将持续与理念相近的国际伙伴共同维护印太区域和平开放与繁荣，以及全球的自由民主。

本届英法高峰会由法国总统马克龙（Emmanuel Macron）及英国首相苏纳克（Rishi Sunak）率领双方政府团队、商界人士及青年代表会谈，为英国与欧盟国家的互动开启新篇章。

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