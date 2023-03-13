BBC又把莱因克尔请回来了

英国/BBC

英国广播公司（BBC）今天3日宣布，该广播电视集团最有名的主持人之一、前足球运动员加里-莱因克尔将重返广播室。此前莱因克尔曾因在上个星期五发布了反对政府的推特后被停职。BBC此举引起争议与强烈抗议。

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据本台在伦敦记者报道称，BBC总裁蒂姆-戴维今天发表一份声明，说：“莱因克尔是BBC的重要一员，我也知道BBC对他意味着什么，我期待着他在下周末继续主持我们的节目。” 自上周以来，在BBC明星主持人加里-莱因克尔被停职后，这家公共广播公司被指控向政府压力屈服。

这位前足球运动员在推特上推文批评了保守党政府的移民法案后被BBC解雇。他的节目《每日比赛》每周六晚播出，是英国电视的一个王牌栏目。

这一切都始于这位前国脚的一条推特，他在自己的账户上谴责 "一项针对最弱势人群的残酷政策。政策语言让人联想到德国在1930年代使用的词语"。莱因克尔的推文引发保守党指责，他们要求英国广播公司制裁这位主持人。

据BBC说，在与节目部门讨论后，加里-莱因克尔被暂时停职，"直到我们对他使用社交媒体有明确和一致的立场"。BBC的决定并没有得到体育界的支持。BBC的工作人员也抵制，BBC各频道的周末体育节目都因此而不播了。

莱因克尔的节目已经播出了近60年，他主持了近25年，但仍在进行，但形式有所减少--20分钟而不是1小时--最重要的是没有声音，没有专家，没有人评论。也没有对足球运动员的采访。他们也都拒绝参加，只有一些关于当天比赛的总结。

加里-莱因克尔主持的节目《每日比赛》已经运行了近60年，他主持该节目也近25年。为了抗议，体育节目虽然仍然在进行，但时间大大缩减，20分钟而不是1小时，最重要的是节目里没有声音，没有专家，没有人评论。也没有对足球运动员的采访，只有一些关于当天比赛的消息。

BBC一些工作人员批评管理层胆小怕事。在全国记者联盟看来，BBC的立场是危险的。它是在向政府的压力屈服。加里-莱因克尔经常在社交网络上表达自己的观点。六年前，他写道，保守党以一种 "可怕的种族主义和完全无情的 "方式对待寻求庇护者。

当时，英国广播公司曾为主持人辩护，理由是这是他的私人推特账户，对记者的严格规定并不适用于体育节目主持人。

这家公共广播公司经常成为有关其编辑独立性问题的辩论对象。据莱恩克尔的支持者称，BBC在公正性方面有双重标准。此案重新讨论了BBC主席理查德-夏普的问题。夏普没有编辑角色，但他仍然被指控在鲍里斯-约翰逊的任期内有利益冲突。理查德-夏普在竞选BBC主席职位时获得90万银行贷款，随后被首相约翰逊任命。他否认有任何利益冲突，但此后他的任命成为一个独立的公共任命办公室的调查对象。反对党自由民主党本周末要求他辞职。

随着主持人莱因克尔的复职，BBC的该节目在本周六应该一切恢复正常。该频道将审查记者关于使用社交媒体的指导方针。作为回报，该主持人将不得不对他的推文更加谨慎。但据他的儿子乔治-莱因克尔回答采访时说，他的父亲永远不会为他的推特道歉。

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