俄罗斯新法：对批评瓦格纳者治罪

俄罗斯/瓦格纳/乌克兰战争

俄罗斯议员周二通过了一项法律，对 "诋毁 "瓦格纳等雇佣武装的人也可以处以重刑，这项法律措施已经针对俄罗斯军队的批评生效，并被用来镇压对乌克兰侵略战争的批评者。

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俄罗斯议会下院杜马在议会网站上说，对 "诋毁俄罗斯武装部队的行为 "的刑事处罚扩大到为武装部队执行任务提供帮助的志愿部队、组织和个人。杜马议长维亚切斯拉夫-沃洛金说："所有今天冒着生命危险确保俄罗斯国家和公民安全的人，都将通过这项法律得到保护，免遭挑衅和谎言"。沃洛金还说，"惩罚将是严厉的，最高可剥夺自由15年"。

私人武装团体瓦格纳是俄罗斯在乌克兰侵略战争军事系统的核心力量。从俄罗斯监狱大量招募人员的瓦格纳集团在乌克兰东部战斗的中心巴赫穆特地区发挥着主力军作用。

但在当地有很大自主权的瓦格纳与总参谋部和国防部发生紧张关系，瓦格纳指责俄罗斯正规军无能，甚至因为缺乏炮弹供应而促使士兵叛国。这个由叶夫根尼-普里戈津领导的私人武装团体也出现在其他大陆，特别是非洲，据批评者说，瓦格纳实质是在执行克里姆林宫的肮脏工作。

在对乌克兰的侵略战争开始后不久，俄罗斯出台了一系列刑事制裁措施，以镇压对军队的任何形式的批评。

知名反对派和普通公民都被逮捕，一些人已经因为批评而被审判和定罪，比如伊利亚-亚辛，他在去年12月被判处八年半的监禁。另一位俄罗斯反对派人士弗拉基米尔-卡拉-穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）从周一开始受审，面临最高25年的监禁。他被指控犯有叛国罪和散布关于针对俄罗斯军队的 "虚假信息"。

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