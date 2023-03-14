土耳其阻挠 芬兰 瑞典先后加入北约

瑞典/北约

瑞典首相克里斯特森今天在新闻发布会上表示，瑞典和芬兰可能会在不同阶段被批准加入北约，

瑞典首相克里斯特森于3月14日在斯德哥尔摩表示芬兰将或先于瑞典加入北约可能性上升，主要受到土耳其方面的压力。

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瑞典首相克里斯特森今天在新闻发布会上表示，瑞典和芬兰可能会在不同阶段被批准加入北约，随着谈判出现困难，这种可能也在提升。他指出很明显，在过去的几周里，土耳其方面已经表明他们已经为芬兰加入北约做好了准备，但还不是瑞典。

自从俄罗斯入侵乌克兰一年多以来，瑞典和芬兰申请加入北约，期望在今年7月北约在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上正式成为北约成员国。

随后土耳其与瑞典和芬兰同时恢复谈判，瑞典北约首席谈判代表斯坦斯特罗姆解释说，土耳其仍然认为我们没有完成谈判，这在会议上已经明确表明，这与对待芬兰态度不同。

北约秘书长斯图尔滕贝格早在今年2月中旬首次表示芬兰和瑞典有可能同时加入北约。

芬兰和瑞典必须获得30个成员国批准才能加入北约，但目前尚未获得土耳其和匈牙利批准。

土耳其指责瑞典政府对居住在瑞典的库尔德“恐怖分子”采取消极态度，要求引渡数十人，但是没有得到回应。

土耳其总统埃尔多安当政20年，将在今年5月14日举行总统选举，瑞典期望随后能够进入北约。

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