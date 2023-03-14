美国一无人机受损坠毁在黑海海域 俄方否认有碰撞

无人侦察机坠毁

美国驻欧洲和非洲空军司令詹姆斯·赫克（James Hecker）14日表示：俄军战斗机苏凯-27在黑海撞上了美国无人侦察机（MQ-9死神无人机），导致无人机受损坠毁在黑海海域。华盛顿谴责俄罗斯的“鲁莽”行为。而俄罗斯国防部已经谴责美国无人机“野蛮操作”，俄方否认战机和无人机有碰撞。美国国务院宣布将召见俄罗斯驻华盛顿大使。

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该地区自乌克兰战争开始以来一直受到北约的密切监视。 美国空军司令表示：“我们的MQ-9死神无人机在国际空域执行例行海上侦查时被俄罗斯飞机拦截和撞击，导致死神无人机MQ-9坠毁。

美国军方表示，两架俄罗斯苏凯27前来拦截美国MQ-9无人机，一架战机在国际标准时间18点03分撞上了美国无人机。美方指俄国战机危险操作。

法新社表示，华盛顿没有军舰部署在黑海，但定期派遣无人机巡视区域内及周边地区的情况。

美军欧洲司令部（US European Command）发出新闻稿指出，2架俄罗斯苏恺-27（SU-27）战机今天上午在黑海国际空域拦截美国空军MQ-9无人侦察机。

下午6点左右，其中一架俄罗斯战机撞上MQ-9无人机螺旋桨，导致无人机坠毁。美军指控俄罗斯行为鲁莽，并警告这类挑衅行为可能导致误判与意外升级。

白宫国安会战略沟通协调官柯比（John Kirby）14日被问及此事时表示，虽然俄罗斯在相关区域的拦截行动并不罕见，但造成飞机坠毁是第一次。这次事件反映俄罗斯行为不专业、不安全，且鲁莽。

他并表示，美国总统拜登（Joe Biden）已经听取白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）简报，美国国务院也会向俄罗斯表达对这种“不安全且不专业拦截的关切”。

柯比强调，此事不会阻止美方持续在该区域执行任务，美国会继续在国际空域航行与运作。

MQ-9“收割者”（MQ-9 "Reaper"，又译“死神”，原代号称为“掠夺者B”（Predator B）），是一款由通用原子航空系统（General Atomics Aeronautical Systems, GA-ASI）为美国空军所开发的无人机。

MQ-9是由MQ-1掠夺者式改进而成的进阶机种，但尺码更大、载重更重，具有长滞空时程、高海拔监视的能力，有别于前代机种原本是开发作为侦察用途但转用于主动攻击目标，MQ-9是第一款专门设计作为猎杀用途的无人机，但它也可以执行情报、监视与侦察等任务。另外，尽管机身性能上有差别，但MQ-9与MQ-1仍共用相同的控制介面。

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