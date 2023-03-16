瑞士信贷股价在央行支持后反弹 市场担忧仍在

瑞信危机

瑞士央行决定向瑞士信贷抛出了超过500亿瑞士法郎救助安抚全球市场后，瑞信的股价周四开盘时飙升，跳涨30%以上。但瑞信是否就此已经走出困境了仍是困扰投资者和市场的问题。

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周三，瑞银股价在其最大股东沙特国家银行发表声明后出现了恐慌，遭遇了历史上最糟糕的交易时段，创下了1.55瑞士法郎的历史新低。沙特银行董事长的一份声明说，他的银行 "绝对无意 "进一步投资于瑞士信贷，并坚持认为阻力主要来自监管部门。他的言论在美国硅谷暴雷后非常担心风险蔓延的市场上引发了股票的恐慌。该股在盘中损失了高达30%的价值，并最终收跌24.24%。这是其历史上最糟糕的交易时段，其跌幅甚至比2008年金融危机期间的动荡时段还要大。瑞信危机更引发欧美股市血流成河，多间银行个股一度跌到熔断。

瑞信的问题与近期美国银行倒闭潮原因不同，但对瑞信的担忧加剧人们对整体经济恶化的恐惧。一股金融体系到处藏未爆弹的隐忧情绪席捲全球，加深人们对银行业危机可能威胁全球经济的担忧。

瑞信被认为非常重要，不能允许其倒闭的极少数银行俱乐部之一，为了阻止恐慌，瑞士信贷紧急呼吁瑞士中央银行借入多达500亿瑞士法郎（507亿欧元），以 "预先加强 "其流动资金。它还将进行一系列价值约30亿瑞士法郎的债务回购。

据法新社报道，周三晚间早些时候，在经过一天令人惊讶的沉默之后，瑞士央行和瑞士金融市场监管机构（Finma）保证，该银行的财务状况良好，符合银行法规的严格标准。

瑞士央行表示，它准备允许瑞士信贷 "在需要时 "获得流动资金。两个监管机构还认为，"美国一些银行所面临的问题与瑞士金融市场之间不存在直接蔓延的风险"。央行和Finma强调，瑞士银行受制于 "严格的资本和流动性要求"，并称瑞士信贷 "符合 "这些要求。 对瑞士信贷这样的银行来说，这些要求更高，因为它是一个所谓的 "系统性重要 "银行。

中央社报道引述财星杂志（Fortune）指出，曾准确预测2008全球金融海啸而有“末日博士”（Dr. Doom）之称的经济学家罗比尼（Nouriel Roubini）在13日时说，虽然暂时看不出美国地区性银行的问题会蔓延到大型银行或更广泛的金融体系，但随利率上升，会有大型欧洲银行出问题，结果马上就爆出瑞信危机。

针对瑞银危机，罗比尼受访时说：问题在于若按某些标准，瑞信可能大到不能倒，也可说大到无法救。目前不清楚（瑞士）联邦体系有否足够资源制定纾困计划。

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