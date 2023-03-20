乌克兰收复克里米亚？有人称此是乌托邦

乌克兰/克里米亚

九年前，2014年3月18日，俄罗斯总统普京签署政令，将克里米亚吞并纳入俄罗斯版图，并在稍后，这个乌克兰半岛一次虚假的公投后被莫斯科称合法吞并。长期以来，克里米亚的地位问题一直处于争议之中，但由于俄罗斯的大规模侵略战争，这一问题再次浮出水面。基辅表示希望夺回该半岛，据本台报道称这让乌克兰的西方盟友感到尴尬。

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乌克兰总统泽连斯基称，"只有夺回克里米亚，我们才将恢复和平。这是我们的土地。我们的人民。我们的历史。"泽连斯基于上个月在Twitter上曾经如此写道。乌克兰总统经常宣布，他的国家将重新控制九年前被俄罗斯吞并的半岛。确实，自从俄罗斯从赫尔松和第聂伯河右岸败退撤军后，这一前景似乎比全面入侵乌克兰之初更容易实现。

但是，虽然西方国家的领袖一直公开宣称克里米亚是乌克兰的一部分，但在他们看来，这似乎是一个特例。

许多官员认为，虽然没有公开说明，但乌克兰将无法通过武力夺回该国所有领土。在巴黎，就像在伦敦和柏林一样，人们强调，西方只能在一定时间内帮助并支持乌克兰战争努力。

但也有人担心俄罗斯会做出更激烈的反应或使用核武器，因为克里米亚对普京来说有非常重要的象征意义和政治价值。如果乌克兰的支持者不积极鼓励乌克兰收回克里米亚，那么乌克兰就不会公开这样表达。在一些欧洲官方看来，其实是乌克兰在设定抗战目标。

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