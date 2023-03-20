捷克不甩北京警告下周组150人大型代表团访问台湾

捷克/台湾

捷克共和国下议院议长周一表示，她将在本周率领 150 名商人、科学家和官员前往台湾。路透社报道称，这是捷克迄今访问台湾的最大代表团，显示捷克共和国无视中国一再警告。

广告 继续浏览后续

据路透社说，捷克准备组织大型访问台湾代表团，并无视中国。捷克的中右翼政府寻求发展与台湾的关系，台湾已成为欧盟这个成员国的主要外国投资者之一。

声称台湾是自己领土的中国称，捷克下议院议长马凯塔·佩卡洛娃·阿达莫娃原定于 3 月 25 日至 30 日在韩国逗留后进行的对台湾访问是一个“错误的决定”。

捷克下议院主席Pekarova Adamova称，“从台湾的角度来看，这是台湾现代历史上最大规模的外国访问，从我们的角度来看，这是五年来最大的出访商业代表团。” 据Pekarova Adamova 说，“中国发出了公开警告，但没有采取任何其他行动。我认为我们最初的反应足够明确和有力。”

捷克总理彼得·菲亚拉 (Petr Fiala) 为新选总统帕维尔 (Pavel) 一月份与台湾总统的通话进行了辩护，称政府尊重一个中国的政策，但可以自行决定与谁通话。

捷克共和国与台湾没有官方关系。大多数国家都避免与台湾及其总统进行高层公开互动，不希望激怒中国。

捷克现政府于 2021 年上台，承诺深化与包括台湾在内的印太地区民主伙伴的合作，重视人权，同时调整与中国的关系。

佩卡洛娃·阿达莫娃 (Pekarova Adamova) 是继捷克参议院议长米洛斯·维斯特西尔 (Milos Vystrcil) 于 2020 年访问台湾之后前往台湾另一位捷克政治领袖。维斯特西尔当年带去了大约 90 人，并沿用美国前总统肯尼迪 1963 年柏林的一次蔑视苏联围困的演讲中所说“我是一位i柏林人”为榜样，宣称“我是台湾人”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅