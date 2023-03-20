莫斯科对国际刑事法庭3大法官即检察官反作刑事调查

国际刑事法院/俄罗斯/普京

俄罗斯周一宣布，俄罗斯启动对国际刑事法院（ICC）的检察官和三名法官展开刑事调查，国际刑事法院以非法 "驱掳 "乌克兰儿童到俄罗斯的指控对俄罗斯总统普京发出战争罪逮捕令。

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俄罗斯调查委员会在一份声明中说，俄罗斯对包括国际刑事法院检察官卡里姆-汗在内的法官 "发布了逮捕俄罗斯联邦总统的非法决定。

俄罗斯司法官员说：此项刑事调查已经开始。据俄罗斯指控，国际刑事法院检察官卡里姆-汗因 "对已知无罪的人进行刑事起诉，同时非法指控该俄罗斯人犯下严重或特别严重的罪行"。

设在荷兰海牙的国际刑事法院指控普京在莫斯科和基辅的侵略战争冲突中 "驱掳 "数以千计的乌克兰儿童，犯下战争罪。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称但莫斯科抨击国际刑事法庭这一决定是 "无效的"，因为俄罗斯不是国际刑事法院的成员，因此不会承认该法院的管辖权。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）称国际刑事法庭这一决定是 "历史性的"，拜登（Joe Biden）称这是 "合理的"，

根据俄罗斯调查委员会说，"国际刑事法庭对普京的刑事起诉显然是非法的，因为没有如何刑事责任"。俄罗斯官方说，普京作为国家元首，"对外国的管辖权享有绝对豁免权"。

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