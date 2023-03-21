德国政府部长访台 中国大发雷霆

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中国对德国教育研究部长周二访问台湾表示愤怒，称此访问为“卑鄙”，而德国外交部的消息人士回应称，此行并未偏离德国的“一个”中国”政策。

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据路透社今天报道称，中国抗议德国教育研究部长贝蒂娜·斯塔克-瓦辛格“卑鄙”访问台湾。

中国将台湾视为自己的领土，并加大了军事、政治和经济压力以主张这些权利。此次具有政治敏感性的访问正值德国要重新审视该国此前与中国的密切关系。

今年1 月，德国自由民主党 (FDP) 议员代表团访问台湾，自由民主党是总理奥拉夫·朔尔茨 (Olaf Scholz) 的三方联盟中最小的政党。该访问也引发了北京方面的抗议。

同样来自自民党的教育研究部长贝蒂娜·斯塔克-瓦辛格 Bettina Stark-Watzinger 在与台湾国家科学技术委员会部长吴宗聪签署技术合作协议时表示，“促进与类似部门的合作对我和我的部门来说极为重要。” 该部长称台湾是志同道合的伙伴。

贝蒂娜·斯塔克-瓦辛格周二在台北表示：“这一访问代表着在民主价值观透明、开放、互惠和科学自由的基础上可加强合作。”

她还说：“我很高兴和荣幸成为26年来首位率团访问台湾的部长。”她称赞说， “台湾拥有优秀的研究机构，是一个备受推崇的合作伙伴。”

在北京，中国外交部发言人汪文斌表示已就她的“卑鄙行为”向德国提出强烈抗议。汪文斌称，德国应“立即停止与台独分裂势力的来往往来，立即停止向台独分裂势力发出错误信号，立即停止利用台湾问题干涉中国内政。”

德国外交部的一位消息人士称，柏林已经注意到中国的回应，但德国教育部长贝蒂娜·斯塔克-瓦辛格此行符合德国的“一个中国”政策，即承认台湾是中国不可分割的一部分。

与大多数国家一样，德国与台湾没有正式外交关系，但在台北设有事实上的大使馆。

鉴于此行的敏感性，贝蒂娜·斯塔克-瓦辛格没有安排会见台湾总统蔡英文。

与德国前总理安格拉·默克尔的政策不同，奥拉夫·朔尔茨政府正在制定一项新的中国战略，以减少对中国的依赖，中国迄今是德国商品的重要出口市场。

德国教育研究部长今天在回答记者提问时说：“德国联邦政府的对华政策没有改变，从这个意义上讲，今天的访问与此无关。”

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