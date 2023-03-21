挪威第一家：防“抖音”防“电报群”

挪威/中国

挪威司法部长Emilie Enger Mehl周二警告挪威公务员不要在他们的工作设备上安装中文应用程序抖音。这项建议与西方国家的一些警告甚至禁令相呼应，是出于对间谍活动的担忧。挪威官方称，此禁防也适用于对源自俄罗斯的电报群Telegram加密信息系统。

广告 继续浏览后续

据法新社引述挪威司法部长Emilie Enger Mehl周二警告称， "在他们的风险评估中（......），情报部门指出俄罗斯和中国是挪威安全利益的主要风险因素。" 挪威司法部长在一份声明中被引述说，“情报部门还指出，社交网络是风险人物和其他希望通过虚假信息和信息影响挪威的人的舞台。”

该禁防适用于所有公务员连接到其行政部门数字系统的工作设备。

29岁的梅尔是挪威政府中最年轻的成员，她自己也在去年秋天经历了一场风暴：在挪威媒体和反对派的抨击下，该官员在长时间沉默后承认在自己的工作手机上安装了抖音TikTok，她强调在一个月后删除了该抖音应用程序。

她的理由是需要向年轻的公众讲话，而该抖音应用程序在他们年轻人中间非常流行。

挪威司法部表示，如果是出于职业原因，公务员仍然可以使用TikTok和Telegram，但使用的设备不能与政府的数字系统相连。

美国、欧盟委员会和英国已经禁止在工作相关设备上使用TikTok。

据法新社，中国抖音TikTok在11月承认，中国的一些员工可以访问欧洲用户的数据，并在12月承认员工曾使用这些数据来追踪记者。但该集团坚决否认中国政府对抖音数据有过任何控制或访问。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅