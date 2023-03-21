美国加快向乌克兰交付艾布拉姆斯系列主战坦克

军事援助

国际 – 五角大楼周二表示，美国将在秋季向乌克兰交付艾布拉姆斯系列主战坦克，交付速度比预计的要快得多，而爱国者防空系统也将按“加速时间表”抵达。另外，乌克兰从国际货币基金组织获得 156 亿美元的救助计划。

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五角大楼发言人空军准将莱德(Pat Ryder)21日在记者会上表示，华盛顿与基辅协调，“决定提供M1A1型斯坦克 ”。

莱德空军将领还补充说，这“将使我们能够显著加快交付进度，并在今年秋天之前将作战力强的武器交付给乌克兰。”

据发言人称，这些坦克将赋予乌克兰“与华盛顿原计划提供的 M1A2 非常相似的能力”，但拒绝详细说明这两种型号之间的差异。

根据莱德将军的说法，提供 M1A2 坦克需要一年多的时间。乌克兰也将提前接收先进的爱国者防空系统。

莱德将军表示：“我们有信心能够加快交付爱国者（系统）。”莱德将军还表示说，乌克兰人接受该系统的培训“比预期的要快，因为他们准备好并热情地进行培训”。

自俄罗斯于 2022 年 2 月开始入侵以来，美国迅速组建了一个由数十个国家组成的联盟来支持基辅，美国正在领导一场帮助乌克兰的国际运动。

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