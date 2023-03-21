见泽连斯基之前 岸田凭吊布查

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日本首相岸田文雄周二访问乌克兰小镇布查，这是基辅附近的一座殉难城市，已成为俄罗斯侵略占领时期暴行的象征地。前往凭吊布查，是岸田对乌克兰首次历史性访问日程的一部分。

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法新社记者在现场注意到，岸田在抵达基辅后不久，在与乌克兰总统泽连斯基会面之前，于下午乘火车前往布查。

乌克兰称岸田对这个饱受战争蹂躏的国家的访问是"历史性"。

乌克兰副外长埃米内-杰帕尔在脸书上说："这次历史性的访问是乌克兰和日本之间团结和强大合作的标志，"副外长发布了岸田在基辅火车站台的照片。她说：“我们感谢日本对我们未来胜利的有力支持和贡献。”

岸田成为二战结束以来第一位访问战区的日本政府领导人。他的访问正值中国国家主席习近平在莫斯科与普京举行会晤，俄罗斯对乌克兰的入侵战争成为普京与习近平讨论的中心。

日本外交部在一份声明中说，岸田将会见泽连斯基，岸田将表达"他对在泽连斯基指挥下保卫祖国保卫人民的勇气和毅力的尊重，以及日本和世界工业七国集团对乌克兰的不懈声援和支持"。

日本今年将主办G7首脑会议。

岸田文雄是2022年2月俄罗斯入侵以来唯一尚未访问基辅的七国集团领导人。他经常被要求访问乌克兰。2023年2月底，美国总统拜登也曾对基辅进行了突击性的高调访问。

东京加入了西方对俄罗斯的制裁，并向基辅提供了援助。2月，日本宣布再向乌克兰提供55亿美元（51亿欧元）的援助。东京还援送防御性设备，并提出接待冲突中的难民。

法新社说，然而，日本没有提供军事援助，因为日本和平主义宪法要求日本将其军事能力限制在防御措施上。

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