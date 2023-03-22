俄批英供应乌克兰贫铀弹 英国驳斥战事核升级

核威胁

国际 – 针对俄罗斯总统普京批评英国供应贫铀穿甲弹给乌克兰军队，英国外交大臣克莱弗利22日表示，俄乌战争并无核升级情况。

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路透社报导，英国20日证实，将提供给乌克兰的弹药当中含有贫铀（depleted uranium）。这种重金属之所以用于制成武器，主要因为具有高密度特性，能更轻易穿透战车与装甲。

然而，普京（Vladimir Putin）21日谴责英国打算将这种弹药递交给乌克兰，说由于这类武器含有“核成分”，莫斯科将不得不做出相应回应。

克莱弗利（James Cleverly）22日则表示，俄罗斯是唯一谈论核风险升高的国家，且贫铀弹是传统武器。

他在宣布英国国际科技战略的场合中说：“并无核升级情况。世界上唯一谈论核问题的国家是俄罗斯。俄罗斯并未受到威胁，这件事纯粹关于协助乌克兰自我防御。”

克莱弗利还表示：“值得确定让每个人都了解，不是因为贫铀弹的名称中含有铀字，就代表这些是铀弹。这些不是核弹药，纯粹只是传统弹药。”

不过，俄罗斯22日再警告说，如果英国提供乌克兰贫铀穿甲弹，将令俄乌战争“严重”升级。

法新社报导，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示：“这会是朝向冲突升级更前进一步，且是严重的一步。”

英国数十年来在穿甲弹当中使用贫铀，也不认为这些弹药具有核能力。俄罗斯据悉也拥有贫铀弹。

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