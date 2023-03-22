拉加德：欧洲央行要在中期把通货膨胀率拉回到2%的目标是不能讨价还价的

通货膨胀

欧洲央行行长拉加德表示，我们要在中期把通货膨胀率拉回到2%的目标是不能讨价还价的。拉加德说，欧洲央行会根据经济数据，用强有力的策略来降低通胀，但不准备打折扣。欧洲央行同时会监控个银行的金融条件。拉加德说，如果个银行不太情愿承担风险， 开始抬高借贷利率， 欧洲央行将采取更加强有力的措施。

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欧洲央行行长拉加德3月22日警告说，近期的金融动荡可能会为欧元区增添「下行风险」，同时坚称决策者仍将着重于抑制严重的通膨。

法新社报道，美国3家区域性银行倒闭以及瑞士银行集团（UBS AG）强制收购瑞士信贷（Credit Suisse），使全球市场陷入动荡，并引发人们担忧银行业危机如滚雪球般扩大。

拉加德表示，欧洲央行调降通膨预测，以及上调今年成长预期，并没将近期的动荡纳入考量。

她在法兰克福演说时表示：「这些紧张局势添加新的下行风险，并使风险评估变得更加不确定。」

她还说，欧洲央行的预测存在「额外不确定性」。

拉加德坚称，如果最近的预测得到证实，「我们仍有依据来确保消除通膨压力」。

她表示，但面对「高度不确定性」，未来的决定将取决于数据。拉加德并没有做出进一步升息的承诺。

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