日本首相岸田谈乌克兰访后感

日本/乌克兰/俄罗斯

日本首相岸田文雄结束对印度和欧洲两国的访问，乘包机于23日上午抵达了东京羽田机场。他在官邸向媒体表示，亲眼看到遭受进攻的乌克兰第一线，“深切感受到俄罗斯的侵略是暴行，再次认识到必须坚持基于法治的国际秩序”。

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据共同社今天报道称，日本首相岸田强调将基于此次外访，推进5月七国集团首脑会议（G7广岛峰会）的准备工作。

日本参院预算委员会下午举行集中审议。岸田在审议伊始，介绍访乌经历称“日本作为G7轮值主席国，展示了主导应对乌克兰遭侵略问题的决心”。他表示通过与乌克兰总统泽连斯基的会谈，两国关系变得稳固。

据岸田指出：“为避免这种惨剧重演，必须尽快阻止俄罗斯的侵略。”他还强调，实际感受到具有日本特色的细致支援很重要。

据共同社，岸田20日在印度新德里与该国总理莫迪会谈后，返回了预定下榻的宾馆。之后，他与少数随行人员一起悄然离开宾馆，未使用政府专机而是乘包机出发前往波兰。21日坐火车突访基辅，与泽连斯基举行会谈。22日回到波兰，与波兰总理莫拉维茨基举行了会谈。

日本首相岸田文雄对遭俄罗斯进攻的乌克兰展开突击访问，向全世界宣传了自己作为七国集团（G7）轮值主席与乌总统泽连斯基的团结。以民生领域为主提出了日本特有的援助措施，努力就迄今的不足之处有所交代。此举与同一时期的中俄首脑会谈形成对比，似乎也印证了G7与中俄将国际社会分为两派的格局。

据岸田表示，“强烈希望无论如何都要在G7广岛峰会前直接对话，表达日本坚定不移的团结（态度）。”

此前，岸田对于乌克兰“觉得有些说不过去”（其身边人士语）。原因之一为，俄乌冲突爆发后岸田是唯一没有访乌的G7首脑。另一个原因为无法与美欧步调一致提供武器。尽管此番已实现访乌，但根据现行的“防卫装备转移三原则”运用指针，日方无法提供坦克等具有杀伤力的武器。

希望夺回失地的乌克兰要求美欧提供坦克和防空系统等支援。日本无法回应这一要求。冲突爆发后，日本的支援金额也在G7基本垫底，上月冲突爆发一周年之际宣布追加支援55亿美元后，总额终于升至仅次于美英的71亿美元。

据共同社说，此次的会谈中，岸田还表示将新提供能源领域4.7亿美元无偿援助、并拨款3000万美元用于支援无杀伤能力的装备品。此前还准备扫雷、基础设施修复、农业生产恢复等具日本特色的支援项目。不过，正如外务省消息人士所言，这是“能在广岛峰会上挺起胸膛的规模”，欲与G7各国比肩的一面无可否认。

日乌两国首脑在联合声明中写入了追究犯战争罪和残酷行为责任这一强烈措辞。而中国国家主席习近平访问了当事国俄罗斯。习近平与俄总统普京之间就不含俄军全面撤退的“和平方案”进行了讨论。基辅和莫斯科同一时期举行两场首脑会谈，反映出G7和中俄在乌克兰危机上的分歧对立局面，欧美媒体从这一角度切入进行了报道。即使日本与提供武器的做法保持距离，岸田作为今年G7的主席，此次访问基辅留下了上述立场的鲜明印象。

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