桑切斯轮值欧盟主席3个月前赴北京会习近平 称聚焦乌克兰战争

西班牙/中国/乌克兰

西班牙首相桑切斯周四透露，下周将前往北京与中国国家主席习近平会面，并与习近平讨论中国解决乌克兰冲突的和平计划。西班牙社会党人首相将是自三年多前开始的新冠病毒疫情大流行开始以来，继德国总理奥拉夫-朔尔茨之后，第二位访问中国的欧盟国家领导人。

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法新社今天引述总统府部长博拉尼奥斯Félix Bolaños在接受公共电视台TVE采访时说，桑切斯的访问将在西班牙7月1日接任为期六个月的欧盟（EU）主席国三个月前进行。据他称，桑切斯前往中国与中国领导人的会面，将成为解释西班牙对欧洲主席国的愿景的机会。

根据西班牙政府的一份声明，桑切斯将在参加完海南岛的博鳌亚洲论坛（BFA）后前往北京，整个中国之行将在3月30日和31日进行，为期两天。

博拉尼奥斯说："中国可以在调解俄罗斯和乌克兰之间发挥非常重要的作用，这当然将是桑切斯将与中国国家主席讨论的问题之一"。

法新社说，与欧盟一样，西班牙在乌克兰与俄罗斯的遭侵略战争冲突中给予乌克兰全力支持。

今年2月，中国提出了一个12点和平计划，称希望结束已经持续了一年多的乌克兰战争。本周早些时候，习近平对莫斯科进行了高调访问，这被解释为对俄罗斯总统普京的强烈支持。普京赞扬了中国的计划，并表示他对与乌克兰的会谈持开放态度，但美国和欧洲对北京的调停能力仍持高度怀疑态度。

该报道称，被视为桑切斯得力助手的博拉尼奥斯强调说：必须结束这场战争，要让俄罗斯认识到这是一场绝对没有道理的侵略战争。

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