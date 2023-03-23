泽连斯基视访乌东前线

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基今天访问了乌克兰南部的赫尔松地区，这是泽连斯基前往东部前线视察看望军队的第二天行程。

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根据乌克兰总统府的图片，泽连斯基去了Possad-Pokrovské，这个小镇遭受了大面积的轰炸破坏，该镇在2022年秋季俄罗斯军队溃败撤离之前一直在俄罗斯军队掌控中。

泽连斯基还参观了在整个冬季遭到俄罗斯军队导弹轰炸的乌克兰能源设施包括当地发电站。

根据总统府的电报群Telegram账户，此行的重点是赫尔松地区的重建问题，泽连斯基在当地主持了规划重建会议。

俄罗斯军队从2022年2月开始入侵乌克兰时就占领了赫尔松地区的大部分地区，包括赫尔松同名的首府城市。乌克兰的反攻迫使俄罗斯军队从北部地区撤出，并在去年11月撤退到当地大河第聂伯河的另一边。

法新社说，溃退对克里姆林宫来说是一个耻辱性的挫折。此前俄罗斯总统普京几周前曾声称吞并了整个地区。直到现在，作为乌克兰重要农业地区的解放区，特别是赫尔松镇，每天都是俄罗斯的轰炸打击目标。

周三，泽连斯基访问了东部数月战斗的中心即巴赫穆特附近的前线，并前往东北部的前线哈尔科夫地区。

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