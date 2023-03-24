北欧四国空军签署意向声明：目标250架战机联合行动

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据彭博社报导，芬兰、瑞典、挪威和丹麦四国空军代表签署了一份指挥官意向声明，同意将其大约250架战斗机作为一个机队来操作的目标。根据芬兰和丹麦军方周四和周五分别发表的声明，四国空军指挥官于3月16日签署了一份关于深化合作的联合意向声明。

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丹麦国防军司令部周五通过声明介绍称，在德国拉姆施泰因空军基地，北欧四国空军指挥官签署了首份北欧空军指挥官意向书，这将为北欧统一防空奠定基础。

声明指，“继北欧政治和军事战略层面关于加强北欧国家之间合作的意向声明之后，北欧空军指挥官发布了北欧空军联合意向声明。上周他们在北约空军司令部负责人在场的情况下签署了第一份北欧空军指挥官意向书。”

丹麦军方称：“意向声明加强了北欧合作，为进一步加强北欧空军铺平了道路。最终目标是通过基于已知的北约方法制定北欧联合空中作战概念，能够作为一支部队无缝地协同行动。”

据悉，按照四方达成的协议，这些国家的空军将在四个领域采取行动：综合指挥与控制、作战规划与执行；四国空军的灵活和有韧性的部署；联合空中态势感知；空军的联合训练和演习活动。

丹麦军方称，“这些努力的总和将使北欧地区的空军能够采用整体方法。北欧反应演习（Nordic Response）和北极圈挑战演习（ Arctic Challenge Exercise）将被用作共同努力的里程碑。未来，北欧空军将加强跨大西洋联系，继续正在进行的融合与合作进程，为实施多域作战做好准备，确定并采取长期解决方案，以实现我们的共同目标。”

挪威和丹麦已经是北约成员国，而芬兰在去年5月与瑞典一起寻求加入该军事联盟后，预计将在数周内加入。

据挪威《晚邮报》报导，结合力量，这四个国家最终将拥有大约250架现代战斗机。其与法国和英国等欧洲大国的空军规模大致相当。

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