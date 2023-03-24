英王访法计划因法国退休制度改革抗议而推迟

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据英国广播公司（BBC） 报导，英国国王查尔斯三世对法国的国事访问计划已被推迟。法国总统府3月24日通过声明表示，这一决定是法英两国政府在马克龙总统和查尔斯国王周五上午进行电话交流后作出的，“目的是为了能够在符合我们友好关系的条件下欢迎查尔斯三世国王陛下。”

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此前，英国国王查尔斯三世夫妇计划于3月26日至31日对法国和德国进行首次出国访问。爱丽舍宫周五发布的声明指出：“鉴于昨天宣布法国将于3月28日星期二举行新的反对退休制度改革全国行动日，原定于3月26日至29日在我国举行的查尔斯三世国王的访问将被推迟” 。法方表示，被推迟的国事访问将尽快重新安排。

据BBC报导，白金汉宫解释说，推迟访问是由于“法国的局势”。白金汉宫的声明称：“陛下非常期待一找到日期就有机会访问法国”。英国政府也表示，这一决定是“在法国总统要求英国政府推迟访问后，经各方同意作出的。”

法新社报导指，这一决定是在法国多地周四发生了一天一夜的示威和暴力活动后作出的。反对法国政府提出的到2030年将退休年龄延长至64岁的抗议活动已进入第三个月。

根据法国内政部的数据，周四全国有108.9万人参加了示威活动，而法国总工会(CGT)统计的数字有350万参与者，这是第九天的全国行动日。

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