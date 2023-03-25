泽连斯基：乌克兰国家安全局正经历一场根本性的内部变革

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日晚在例行视频讲话中表示，乌克兰国家安全局（SBU）正在经历一场根本性的内部变革，这将使其能够更好地保卫国家。

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泽连斯基周五晚在视频讲话中说道：“今天，在乌克兰国家安全局日的前夕，我向乌克兰国家安全局的工作人员，我们所有的特勤人员表示祝贺。绝对值得注意的是：乌克兰国家安全局正在经历一场根本性的内部变革。”

泽连斯基补充说：“为了真正保卫国家，这项服务得到了充分动员。它现在给乌克兰带来了我们每个人都只能引以为豪的成果。乌克兰国家安全局的工作人员正在与外部敌人作战，消除内部威胁，历史性地结束了俄罗斯通过代理人操纵乌克兰的任何企图。”

泽连斯基表示：“今天，我感谢所有乌克兰国家安全局的员工。而且我相信，该部门将在保卫国家方面为乌克兰带来更多成果。”

据悉，泽连斯基在本月初签署总统令，解除了乌克兰国家安全局副局长亚库舍夫（Oleksandr Yakushev）、两个部门的主管以及国内两个地区的安全局负责人的职务。

在西方向基辅提供前所未有的援助时，清理门户在很大程度上被认为是乌克兰政府试图表明其正在解决腐败等问题。

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