法国国民议会通过决议承认乌克兰大饥荒为种族灭绝

法国/政治/乌克兰

据法新社报导，法国国民议会3月28日通过决议承认上世纪30年代初，在前苏联时期造成数百万乌克兰人死亡的乌克兰大饥荒（Holodomor）为种族灭绝。对此，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：“我们感谢国民议会的议员们作出这一历史性决定。”

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法国国民议会周二在一项几乎一致通过的决议中，以168票赞成，2票反对，呼吁法国政府也这样做，回应基辅对这段因俄罗斯入侵而重现的痛苦记忆的强烈期望。

该决议案文本由国民议会中10个政治团体中的7个团体的成员共同签署，极左法兰西不屈服党（LFI）、法国共产党和极右国民联盟党（RN）除外。法国共产党是唯一投反对票的，他们认为议员代替历史学家和法官是不合法的。

通过的决议案文本“正式承认苏联当局在1932年和1933年对乌克兰人口实施的强迫和计划性饥荒的种族灭绝性质”。法国国民议会“谴责”这些行为，并“申明支持乌克兰人民的愿望，即承认苏维埃政权对他们犯下的大规模罪行”。

国民议会呼吁法国政府承认其为种族灭绝，并要求政府“鼓励在国际上自由查阅与乌克兰大饥荒有关的档案，特别是俄罗斯联邦的档案”，以记录事实。

2022年12月，欧洲议会通过决议承认乌克兰大饥荒为种族灭绝。然而，俄罗斯断然拒绝这一认定，并援引1930年代的大饥荒不仅使乌克兰人受害，也使俄罗斯人、哈萨克人和其他民族受害的事实。

泽连斯基在投票后不久发布的一条法语推文中回应说：“感谢国民议会的议员们作出这一历史性决定”。他补充说：“克里姆林宫的极权政权，无论是过去还是现在，都无法摧毁、也永远不会摧毁真理和正义！”

提出该决议案的执政党—复兴党籍议员热内特（Anne Genetet）通过推特表示：“由我提出的跨党派决议几乎一致承认并谴责乌克兰大饥荒是种族灭绝行为。我们能够就基本价值观走到一起。”

就泽连斯基的称赞，热内特还回应说：“去年九月我们见面时我就答应过您。我很高兴今晚能够获得这次投票。”

此外，法国国民议会议长布朗-皮韦（Yaël Braun-Pivet）亦表示：“90年前，有300到400万乌克兰人死于苏维埃政权的计划性饥饿。这就是‘乌克兰大饥荒’。我们的议会今天承认这一悲剧是种族灭绝。我们比以往任何时候都更加支持乌克兰!”

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