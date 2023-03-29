乌战新战况：乌克兰反攻俄军占领领土

乌克兰/俄罗斯

在2023年3月26日发布的社交媒体图片指无人机在顿涅茨克地区巴赫穆特Bakhmut上空拍摄的画面显示俄罗斯入侵乌克兰对当地严重毁坏的状况。

乌克兰29日袭击了一个铁路仓库，并在前线深处的俄罗斯占领城市梅利托波尔摧毁了俄军使用的电力设备。乌克兰军队越来越多地报告对因冬季攻势失败而疲惫不堪的俄罗斯军队进行反击。

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据路透社今天报道，乌克兰军队在前线深处袭击了俄罗斯控制的城市。互联网上未经证实的图片显示，梅利托波尔 (Melitopol) 是俄罗斯控制的政府在扎波罗热 (Zaporizhzhia) 的基地，爆炸声照亮了夜空，梅利托波尔 (Melitopol) 是俄罗斯声称吞并的五个乌克兰省份之一。

乌克兰该城流亡市长证实那里发生了爆炸。俄罗斯国家塔斯社援引莫斯科任命的官员的话称，一个铁路仓库遭到破坏，城市和附近村庄的电力中断。

梅利托波尔战前人口约 15 万，是俄罗斯军队在乌克兰南部的铁路物流枢纽，也是连接俄罗斯与被占领的克里米亚半岛的陆桥的战略要塞。

没有关于乌克兰可能用于袭击的武器的公开信息。这座城市位于乌克兰 HIMARS 火箭射程的最边缘，据称乌军正在部署的新型武器射程也能覆盖该地，包括空射 JDAM 炸弹和美国承诺的地面发射 GLSDB 弹药。

俄罗斯表示，它在周二击落了一架无人机GLSDB，这是俄军首次报告这样的阻击。

在基辅暗示可能很快对俄罗斯军队发动反击之际，乌军轰炸可能会阻碍莫斯科的后方后勤保障。战地报告称，这里也是这场战争是最血腥的战斗场所，俄罗斯军队在长达数月的攻势中仍未取得重大胜利。

据路透社说，梅利托波尔位于俄罗斯控制的 Zaporizhzhia 核电站以南，联合国核机构负责人拉斐尔·格罗西 (Rafael Grossi) 周三访问了该核电站，他一再呼吁在那里建立安全区，称局势没有改善，附近的战斗已经恶化。

自近五个月前取得最后一次重大进展以来，乌克兰军队主要坚持守势。在那段时间里，莫斯科动用了数十万预备役军人和从监狱招募的数万名罪犯为雇佣军瓦格纳私人军队发动了冬季突击。

但随着冬去春来，俄罗斯军队的攻势还能维持多久以及乌克兰人何时反击的问题悬而未决。

有明显迹象表明俄罗斯的攻击正在减弱。乌克兰总参谋部报告的俄罗斯前线每日平均袭击次数自 3 月初以来连续四周下降，过去 7 天从 3 月 1 日至 7 日当周的 124 次降至 69 次。周三仅报告了 57 起袭击事件。

在巴赫穆特以西和更北的前线附近的路透社记者也报道说，上周俄罗斯袭击的强度显着下降。

反攻之前的一种期待感正在乌克兰内部形成。

尽管双方都伤亡惨重，但俄罗斯军队没有取得重大进展，乌克兰和西方官员表示，他们怀疑俄罗斯的进攻力量很快就会被消耗殆尽。

俄罗斯官员说，他们的部队仍在巴赫穆特内部的巷战中夺取阵地，东部小城市几个月来一直是他们的主要目标。但到目前为止，他们未能包围它并迫使乌克兰军队撤退，而这在几周前似乎很有可能。

英国军事情报机构周三表示，乌克兰军队已成功将俄罗斯军队从主要补给线赶回巴赫穆特，而且俄罗斯对该市的袭击正在减弱。

上周，莫斯科还对南部的一个小城市 Avdiivka 发动了新的袭击。英国表示，这也未能取得进展，同时导致俄罗斯装甲部队遭受巨大损失。

本周还看到第一批整套的西方主战坦克抵达基辅。俄罗斯的 RIA 通讯社报道说，莫斯科已向其军队派遣了数百辆新的和翻新的自己的坦克，这是一个明显的回应。

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