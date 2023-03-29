国际原子能机构：扎波罗热核电站的情况并没有好转

核电安全

欧洲 – 国际原子能机构总干事格罗西到乌克兰南部目前由俄罗斯控制的扎波罗热核电站视察，关注核电站附近的战斗加剧，核电站的周边状况并未改善。法新社记者也得以参加。

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格罗西表示，“我努力准备并提出将得到各方接受的保护措施“。格罗西随后告诉法新社，再次恳求莫斯科不要在那里储存军事装备，尤其是武器。

格罗西表示， “我们的想法是就某些原则、某些承诺达成一致，包括不攻击该核电站。他遗憾地表示， “整个地区的军事活动都在增加”，特别是“士兵人数显著增加”。

格罗西身着防弹衣，三名国际原子能机构的监察员陪同总干事视察了扎波罗热核电站。

俄罗斯核电公司（Rosenergoatom）执行长顾问卡查（Renat Karchaa）29日告诉国营媒体塔斯社（TASS）， “我们远没有幻想格罗西的到访会彻底改变局面”。

乌克兰认为，只有俄罗斯撤出扎波罗热核电站才能保证核安全。 俄罗斯则指责基辅不顾由此产生的严重后果，想要以武力夺回核电站。

3 月 22 日，格罗西先生警告说，该工厂处于“不稳定状态”，因为根据国际原子能机构的说法，3 月 1 日受损的“最后一条应急电源线”仍“断开并正在维修”。 然而，作为最后的手段，它可以确保核安全和安保，特别是通过冷却反应堆。

3 月 9 日，在俄罗斯发动袭击后，这座巨大的发电厂与乌克兰电网切断了 11 个小时。 应急柴油发电机已开启，为安全系统提供最小的电力。

格罗西先生警告说 “我们都不能玩火”！欧盟外交事务负责人博雷利指责俄罗斯危害整个欧洲大陆的安全。

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