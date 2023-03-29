国际奥委会允许俄与白俄运动员参赛迈曲线一步？俄罗斯也抗议

国际奥委会/俄罗斯/白俄罗斯

国际奥委会建议恢复俄罗斯运动员和白俄罗斯运动员参加国际比赛的资格，条件是他们没有"积极支持俄罗斯侵略乌克兰战争"，并且没有与军事或安全机构 "签约"。乌克兰对此批评，俄罗斯也指控此举有歧视嫌疑。国际奥委会显示继续协调决定俄罗斯与白俄运动员是否有权参加2024年巴黎奥运会。

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据俄罗斯奥委会主席28日表示，国际奥委会当天发布的允许俄罗斯和白俄罗斯运动员打着中立旗号并以个人身份重返国际比赛的标准是 "歧视性的"。俄罗斯官方称，国际奥委会宣布的重返国际比赛的标准是不可接受的。这是对俄罗斯的歧视。"

据俄罗斯奥委会官员称，”国际奥委会执行委员会的决定是一场闹剧“。据俄罗斯奥委会官员波兹德尼亚科夫说："国际奥委会和联合国的原则被藐视了。"他要求 "对所有国家的运动员提供平等条件"。

关于不恢复与俄罗斯军队"签有合同"的运动员参赛资格的具体标准，俄罗斯奥委会负责人认为，这一措施 "旨在""损害整个俄罗斯体育"，因为据他说，这"在俄罗斯体育界造成了一种冲突"。一些俄罗斯专家认为，这项措施可能会将大量国家运动员排除在外，包括一些在单项运动中成绩优秀的运动员。

波兹德尼亚科夫还说，向一些俄罗斯和白俄罗斯运动员敞开参赛大门是国际奥委会的 "承认"。

法新社说，在与整个奥林匹克世界进行了四个月的磋商后，国际奥委会28日决定让国际联合会和比赛组织者决定是否邀请俄罗斯和白俄罗斯的运动员。国际奥委会只限于提出 "建议 "并 "协调他们的做法"。

国际奥委会尚未就俄罗斯和白俄罗斯参加2024年巴黎奥运会的问题作出决定，鉴于包括乌克兰在内的几个国家威胁要进行抵制，这是一个敏感问题。

乌克兰谴责国际奥委会允许俄罗斯与白俄罗斯运动员参加国际比赛，乌克兰并怀疑国际奥委会曲线努力让俄罗斯与白俄罗斯运动员有资格参加2024年在巴黎举行的奥运会。

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