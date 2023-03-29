小麦出口

小麦价格持续承受压力

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La crispation sur le marché du blé est aussi favorisée par la flambée du maïs.
La crispation sur le marché du blé est aussi favorisée par la flambée du maïs. © Skyradar/Pixabay
作者： 法广
8 分钟

欧洲 – 上个星期，俄罗斯小麦出口价格继续下跌，和世界小麦走势保持一致。反映出黑海谷物协议续签后，出口供应担忧减退。俄罗斯国内小麦库存高，也对小麦价格构成持续压力。

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泛欧交易所（Euronext）小麦的价格29日一吨普通小麦涨至 271.75 欧元，较上周创下的 14 个月低点上涨了 11% 以上。 法国农业与农产品战略咨询机构Agritel的分析师塞巴斯蒂安·庞塞莱（Sébastien Poncelet）表示，“市场受到银行业危机的压力较小，这使得市场有可能回到对冒险和预期更加开放的市场。”

Superior Feed Ingredients公司谷物专家Jon Scheve表示，利益相关者担心“俄罗斯可能对其小麦出口施加最低价格的威胁”。Agro投资机构报道说，由于近期价格下跌，农业部可能会暂停小麦和向日葵的出口。

该信息与路透社相矛盾，据路透社称，俄罗斯政府希望设定底价，以确保生产商有足够的收入，而不是阻止出口。俄罗斯当局既没有正式确认也没有否认任何信息。

根据谷物经纪Inter-Courtage的交易员Damien Vercambre的分析，“表面上看像市场在操作，但市场有充分的理由下跌，但俄罗斯人正在人为地抬高小麦价格。”

私人控股公司-美国嘉吉公司（Cargill）决定不再为 7 月开始的 2023/24 年度的俄罗斯谷物出口做出贡献，这进一步加剧了与俄罗斯有关的紧张局势。 俄罗斯农业部向路透社保证，该措施不会对该国的出口产生影响。

根据Sovecon分析中心调查的数据，俄罗斯的小麦出口量并未下降，目前仍约为每周 100 万吨。SovEcon 咨询公司的安德烈·西佐夫 (Andreï Sizov) 称，俄罗斯农民正承受着莫斯科征收的出口税的重压，出口税约为每吨 50 美元，并且正在压缩他们的利润。 这位分析师报告称，目前“俄罗斯农民非常焦虑”，以至于一些人正在考虑减少小麦种植面积。

法国农业咨询公司Agritel分析师Sebastien Poncelet称，一个星期前，土耳其国家粮食局（TMO）举行国际招标，寻购695,000吨制粉红小麦，但没有俄罗斯方面的报价。这种模棱两可的情况有可能是希望购买乌克兰更便宜的小麦。

Global Commodity Analytics & Consulting总裁Michael Zuzolo表示，黑海是俄罗斯和乌克兰谷物出口地，但情况变化无常。法新社29日报道说，小麦市场的紧张局势也受到玉米价格飙升的推动，这两种谷物的走势往往一致。 中国在美国的订单热潮刺激了黄粮价格。

自 3 月中旬以来，中国已购买近 300 万吨美国玉米，占整个当前季美国草出口总量的 6% 以上。

经纪公司U.S. Commodities分析师魏德迈(Dax Wedemeyer)表示，市场仍然保持谨慎，因为美国农业部 (USDA) 关于美国种植面积的年度报告即将发布，该报告将提供有关美国农民仲裁的信息。

他解释说，“与大豆相比，玉米的（生产）成本存在很多不确定性”，前者的化肥投入比后者高得多。

 

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