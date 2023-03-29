教皇呼吸道感染 需住院治疗

方济各住院几天

欧洲 – 教宗方济各（Pope Francis）29日住进罗马的杰梅利医院（Gemelli Hospital）接受体检，发言人在发布上述消息时并没有透露更多的细节。梵蒂冈发言人布鲁尼（Matteo Bruni）通报说这是例行体检。但意大利媒体并不这么看。另据消息，教皇患有呼吸道感染，需住院“几天”。

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按照此前的安排，29日下午，方济各本安排接受一家电视台专访，专访是临时被取消的。意大利媒体表示，例行体检的说法是不对的。

意大利的《晚邮报》（Corriere Della Sera）还报道说，由于心脏问题救护车把方济各送进了医院。

安莎社（ANSA）通信社则报道说，医生对方济各进行了初步检查之后表示，他的身体状况没有什么可担忧的。

梵蒂冈没有回应媒体不同的报道。2022年12月中旬，教皇方济各在一次新的采访中透露，他已经签署了辞职信。该辞职信将在他“身体不适”的情况下使用。据美国有线电视新闻网（CNN）援引西班牙《ABC》报道，当被问及如果出现健康问题或事故时如何履行职责，教皇方济各表示他已提前签署了一份辞职信。方济各称，这份辞职信交给了时任梵蒂冈教廷国务卿的红衣主教塔尔齐西奥·贝尔托内（Tarcisio Bertone），贝尔托内于2013年辞职。“我不知道贝尔托内枢机主教（后来）把那封信交给了谁，但我是在他担任教廷国务卿时交给他的。”方济各说，这是他第一次公开谈论这封辞职信的存在。

两年来，方济各除了膝盖有问题外，身体状况似乎较为良好。人们经常看到他拄拐杖，有时他也会因右膝疼痛而使用轮椅。2022年早些时候，由于膝盖治疗问题，方济各曾取消前往刚果和南苏丹的行程。2021年，方济各因憩室炎做了结肠切除手术。

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